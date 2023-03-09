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09/03/2023 17:31

《廣匯論勢－鄭廣復》加國央行暫停加息，加元弱極１﹒４支持力強

　　《廣匯論勢》昨天加拿大央行（ＢＯＣ）議息後宣布維持指標隔夜利率在４﹒５厘，是今次
加息周期中首家停止加息的主要央行。ＢＯＣ在議息聲明中指出，加拿大第四季ＧＤＰ按季無增
長，差過央行預期。通脹率亦在１月份放緩至５﹒９％，反映能源、耐用品及部分服務價格升幅
下降，但食品及屋屋價格升幅仍大。
　
＊加央行需評估加息影響＊
　
　　ＢＯＣ指出，整體而言，近期公布的數據與央行對ＣＰＩ通脹率將於今年中返回３％的預期
一致。ＢＯＣ管委會預期，政策利率將會維持在現水平，因經濟發展與貨幣政策報告所預測的經
濟前景大致相符。管委會將會繼續評估經濟發展及過去數次加息的影響，並準備好在需要時進一
步加息令通脹返回２％目標，央行繼續承諾會令物價回復穩定。
　　加拿大整體ＣＰＩ按年升幅由去年６月的８﹒１％持續回落至上月的５﹒９％，較指標利率
高１﹒４個百分點，通脹率若一如央行預期在今年中降至３％，則加拿大將有１﹒５厘實質利率
。另外，ＢＯＣ亦制訂了經調整後的ＣＰＩ，這是將每月加權價格中最低及最高的２０％剔除，
相當於整體ＣＰＩ的四成，而這個經調整的ＣＰＩ按年升幅在１月份只有５﹒１％，與指標利率
更加接近。
　
＊停加息不等於停收緊＊
　
　　然而，通脹會否一如ＢＯＣ預期般下降未知，此外，從ＢＯＣ的議息聲明標題可見，ＢＯＣ
維持政策利率不變之外，同時亦維持收緊量寬措施。截至３月７日的資產負債表數據顯示，
ＢＯＣ仍然持逾３４００億加元政府債券及逾７７億加元按揭證券，即合共逾３４７８﹒３１億
加元資產，較２０２１年１２月的４３５６﹒０９億加元，減少８８０﹒７８億加元或逾兩成。
故即使利率不升，但若持續從金融市場收回流動性，效果亦等同加息。
　　現時加拿大隔夜利率較聯邦基金利率僅低０﹒２５厘，即使聯儲局加息至５﹒５厘，美國與
加拿大的息差亦只有０﹒７５厘，但目前加拿大指標利率仍然高於英國、歐元區、澳洲及瑞士指
標利率，日本仍處負利率就不用說了。故預期加元匯價即使受壓亦非全面。
　　美元兌加元已突破了去年第四季以來形成的收窄三角形下降軌阻力，短期可望上試１﹒４０
心關口，但因預期美國加息周期將於今年內結束（聯儲局１２月經濟預測暗示利率將於明年下降
），加元弱極有限，投資者可將１﹒３６００視為美元兌加元的短期調整支持位，１﹒３２２０
則為中期支持位。
《經濟通資深市場分析師　鄭廣復》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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