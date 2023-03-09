《廣匯論勢－鄭廣復》加國央行暫停加息，加元弱極１﹒４支持力強

《廣匯論勢》昨天加拿大央行（ＢＯＣ）議息後宣布維持指標隔夜利率在４﹒５厘，是今次

加息周期中首家停止加息的主要央行。ＢＯＣ在議息聲明中指出，加拿大第四季ＧＤＰ按季無增

長，差過央行預期。通脹率亦在１月份放緩至５﹒９％，反映能源、耐用品及部分服務價格升幅

下降，但食品及屋屋價格升幅仍大。



＊加央行需評估加息影響＊



ＢＯＣ指出，整體而言，近期公布的數據與央行對ＣＰＩ通脹率將於今年中返回３％的預期

一致。ＢＯＣ管委會預期，政策利率將會維持在現水平，因經濟發展與貨幣政策報告所預測的經

濟前景大致相符。管委會將會繼續評估經濟發展及過去數次加息的影響，並準備好在需要時進一

步加息令通脹返回２％目標，央行繼續承諾會令物價回復穩定。

加拿大整體ＣＰＩ按年升幅由去年６月的８﹒１％持續回落至上月的５﹒９％，較指標利率

高１﹒４個百分點，通脹率若一如央行預期在今年中降至３％，則加拿大將有１﹒５厘實質利率

。另外，ＢＯＣ亦制訂了經調整後的ＣＰＩ，這是將每月加權價格中最低及最高的２０％剔除，

相當於整體ＣＰＩ的四成，而這個經調整的ＣＰＩ按年升幅在１月份只有５﹒１％，與指標利率

更加接近。



＊停加息不等於停收緊＊



然而，通脹會否一如ＢＯＣ預期般下降未知，此外，從ＢＯＣ的議息聲明標題可見，ＢＯＣ

維持政策利率不變之外，同時亦維持收緊量寬措施。截至３月７日的資產負債表數據顯示，

ＢＯＣ仍然持逾３４００億加元政府債券及逾７７億加元按揭證券，即合共逾３４７８﹒３１億

加元資產，較２０２１年１２月的４３５６﹒０９億加元，減少８８０﹒７８億加元或逾兩成。

故即使利率不升，但若持續從金融市場收回流動性，效果亦等同加息。

現時加拿大隔夜利率較聯邦基金利率僅低０﹒２５厘，即使聯儲局加息至５﹒５厘，美國與

加拿大的息差亦只有０﹒７５厘，但目前加拿大指標利率仍然高於英國、歐元區、澳洲及瑞士指

標利率，日本仍處負利率就不用說了。故預期加元匯價即使受壓亦非全面。

美元兌加元已突破了去年第四季以來形成的收窄三角形下降軌阻力，短期可望上試１﹒４０

心關口，但因預期美國加息周期將於今年內結束（聯儲局１２月經濟預測暗示利率將於明年下降

），加元弱極有限，投資者可將１﹒３６００視為美元兌加元的短期調整支持位，１﹒３２２０

則為中期支持位。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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