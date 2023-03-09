《股林淘金－林家亨》減價戰後新能源汽車應續看好

《股林淘金》美國聯儲局局長鮑威爾在國會聽證會上的鷹派言論令即日的美股下跌５７４點

，兩年期債息升穿五厘，１０年期與兩年期的息差是１９８２年以來最大的，反映了明年美國陷

入經濟衰退的機會頗高，恒指當日走勢也開始轉弱，下跌４８３點；科技指數亦下跌。恒指跌穿

２００００點大關之後，市場似漸消化了聯儲局額外加息的壓力，但港股的後向走勢是仍要視乎

全國政協及人大會議後之聲明是否令投資市場保持信心。上周中國公布的製造業和服務業採購經

理指數是勝於市場預期，本周市場應密切關注今年兩會在各經濟板塊之增長目標，以及財政、貨

幣、樓市等方面的政策定調。故此本周港股短線未有太明確的向上動力，預期恒指短線將於

１９７００至２０５００水平窄幅波動，５０天線２０９５０暫時成為較大的阻力區域，要待兩

會過後，Ａ股配合升勢時，港股才能再有力挑戰更高的水平。



從２月份新能源汽車銷售數據中，相比起上年２月份及今年１月份整體表現有繼續上升的趨

勢，大多數新能源汽車車企環比同比仍有增長。最為突出的是比亞迪（０１２１１），２月銷量

高達１９萬輛以上，環比增長２８％。另外，造車新勢力理想汽車（０２０１５）在２月份同級

車企中繼續保持領先地位，銷量為１﹒６６萬輛。理想汽車通過不斷推出具性價比優勢的產品和

智能化技術，及其各款汽車皆使用同一內燃機引擎，在生產成本上有規模效益，在今年有機會錄

得季度盈利。因此比亞迪與理想汽車今年皆可以繼續看好及持有，筆者在３月份汽車淡季中也有

加注，不會輕易賤價沽售。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理林家亨》



＊筆者持有比亞迪及理想股份



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