《經濟通通訊社９日專訊》據外電報道，以低價時裝成功殺入海外電商市場的中國時尚零售
商ＳＨＥＩＮ（希音）將在本月的新一輪融資中籌集約２０億美元，主要投資者包括阿聯酋主權
財富基金穆巴達拉、私募股權公司泛大西洋投資集團和紅杉資本中國。據報ＳＨＥＩＮ計劃今年
下半年在美國上市，若上市成功則將是今年全球最大的ＩＰＯ之一。
不過ＳＨＥＩＮ回應外電及內媒表示，目前沒有上市計劃。（ｅｙ）
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09/03/2023 10:34
【中概焦點】ＳＨＥＩＮ否認擬美國ＩＰＯ報道：目前沒有上市計劃
《經濟通通訊社９日專訊》據外電報道，以低價時裝成功殺入海外電商市場的中國時尚零售
商ＳＨＥＩＮ（希音）將在本月的新一輪融資中籌集約２０億美元，主要投資者包括阿聯酋主權
財富基金穆巴達拉、私募股權公司泛大西洋投資集團和紅杉資本中國。據報ＳＨＥＩＮ計劃今年
下半年在美國上市，若上市成功則將是今年全球最大的ＩＰＯ之一。
不過ＳＨＥＩＮ回應外電及內媒表示，目前沒有上市計劃。（ｅｙ）
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