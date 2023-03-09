【中概焦點】ＳＨＥＩＮ否認擬美國ＩＰＯ報道：目前沒有上市計劃

《經濟通通訊社９日專訊》據外電報道，以低價時裝成功殺入海外電商市場的中國時尚零售

商ＳＨＥＩＮ（希音）將在本月的新一輪融資中籌集約２０億美元，主要投資者包括阿聯酋主權

財富基金穆巴達拉、私募股權公司泛大西洋投資集團和紅杉資本中國。據報ＳＨＥＩＮ計劃今年

下半年在美國上市，若上市成功則將是今年全球最大的ＩＰＯ之一。

不過ＳＨＥＩＮ回應外電及內媒表示，目前沒有上市計劃。（ｅｙ）

