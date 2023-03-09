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09/03/2023 10:19

《中國要聞》澳洲本月１１日起取消自中國入境旅客核酸檢測要求

　　《經濟通通訊社９日專訊》澳洲衛生部長巴特勒宣布，澳洲將取消從中國內地、中國香港及
中國澳門入境旅客的行前新冠病毒檢測要求，自當地時間本月１１日起生效。
　　巴特勒感謝所有來自中國的旅客及遵守此前檢測安排的航空公司。澳洲自１月５日起要求從
中國入境的旅客，在行前４８小時內接受核酸檢測，並在行前出示相關陰性證明。（ｓｌ）

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