【聚焦數據】內地２月ＣＰＩ同比漲幅回落至１％，大幅低預期

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，受節後消費需求回落、市場供應充足等因素影

響，居民消費價格環比有所下降，同比漲幅回落。２月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上

漲１％，大幅低於預期漲１﹒９％。其中，城市上漲１﹒０％，農村上漲１﹒０％；食品價格上

漲２﹒６％，非食品價格上漲０﹒６％；消費品價格上漲１﹒２％，服務價格上漲０﹒６％。１

－２月全國ＣＰＩ比上年同期上漲１﹒５％。

２月份，全國居民消費價格環比下降０﹒５％。其中，城市下降０﹒５％，農村下降

０﹒５％；食品價格下降２﹒０％，非食品價格下降０﹒２％；消費品價格下降０﹒６％，服務

價格下降０﹒４％。

２月份，食品煙酒類價格同比上漲２﹒１％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒５９個百分點。

２月份，食品煙酒類價格環比下降１﹒３％，影響ＣＰＩ下降約０﹒３８個百分點。食品中

，畜肉類價格下降５﹒９％，影響ＣＰＩ下降約０﹒２０個百分點，其中豬肉價格下降

１１﹒４％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１７個百分點；鮮菜價格下降４﹒４％，影響ＣＰＩ下降約

０﹒１１個百分點；蛋類價格下降３﹒６％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０３個百分點。（ｃａ）

