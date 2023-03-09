【聚焦數據】內地２月ＰＰＩ同比跌幅擴至１﹒４％，略遜預期

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２月份，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）
同比下降１﹒４％，略低市場預期的同比降幅１﹒３％（１月為跌０﹒８％），環比持平；工業
生產者購進價格同比下降０﹒５％，環比下降０﹒２％。
１－２月平均，工業生產者出廠價格比去年同期下降１﹒１％，工業生產者購進價格下降
０﹒２％。（ｃａ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|香港要聞09/03/2023
政府擬修例強留人才 牙科生畢業後需實習一年才可註冊
|財經熱話09/03/2023
【虛幣世界】比特幣大戶一直上升，小戶則微跌
|中國故事08/03/2023
《神州經脈》機構改革金融監管加強 人民幣逼近7 滬指連跌三日
|財經熱話08/03/2023
呷哺呷哺發盈警插逾半成 中資餐飲股受累齊下挫可買入？
|財經熱話08/03/2023
最新研究顯示賺錢愈多愈快樂
|國際動態08/03/2023
據報印尼雅萬高鐵工程引發爭議，當地政府陷入兩難
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰