【聚焦數據】內地２月ＰＰＩ同比跌幅擴至１﹒４％，略遜預期

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２月份，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）

同比下降１﹒４％，略低市場預期的同比降幅１﹒３％（１月為跌０﹒８％），環比持平；工業

生產者購進價格同比下降０﹒５％，環比下降０﹒２％。

１－２月平均，工業生產者出廠價格比去年同期下降１﹒１％，工業生產者購進價格下降

０﹒２％。（ｃａ）

