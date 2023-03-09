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09/03/2023 09:31

【聚焦數據】內地２月ＰＰＩ同比跌幅擴至１﹒４％，略遜預期

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２月份，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）
同比下降１﹒４％，略低市場預期的同比降幅１﹒３％（１月為跌０﹒８％），環比持平；工業
生產者購進價格同比下降０﹒５％，環比下降０﹒２％。
　　１－２月平均，工業生產者出廠價格比去年同期下降１﹒１％，工業生產者購進價格下降
０﹒２％。（ｃａ）

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