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09/03/2023 10:34

【數據解讀】華創證券：核心ＣＰＩ較低，目前應提防通縮而非通脹

　　《經濟通通訊社９日專訊》受春節錯月、節後消費需求回落等影響，內地通脹回落至一年低
。國家統計局公布，中國２月居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年升１％，較上月回落１﹒１個百
分點，低於市場預期升１﹒９％。分析人士認為，這也反映出終端需求改善並不明顯，中國目前
應提防通縮、而非通脹。
　　華創證券投資顧問部總經理屈慶認為，ＣＰＩ數據明顯低於市場預期，核心ＣＰＩ較低，顯
示當前經濟並不好，之後公布的消費、投資因為是名義值，所以可能數據不太好。他指出，通縮
未來壓力大。
　
＊地產相關消費和需求難以拉動通脹上行＊
　
　　仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟指，總的來說，２０２３年全年通脹形勢
依然溫和、可控，物價水平具備保持基本穩定的有利條件，出現持續的、快速的通脹升溫的概率
並不高。在需求端帶動下，ＣＰＩ增長中樞相比２０２２年將有所抬升。但是，消費場景、意願
、能力相對生產復甦而言仍較受限，特別是聚集性、流動性、接觸式消費的復甦會相對滯後，且
地產鏈條相關消費和需求在地產企穩復甦態勢尚未穩固的背景下，難以拉動通脹中樞迅速上行。
　　２０２３年經濟復甦的關鍵，依然應是全力擴大社會有效需求，特別是積極擴大國內需求，
協同做好穩增長、穩就業、穩物價工作。（ｃａ）

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