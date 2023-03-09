【數據解讀】華創證券：核心ＣＰＩ較低，目前應提防通縮而非通脹

《經濟通通訊社９日專訊》受春節錯月、節後消費需求回落等影響，內地通脹回落至一年低

。國家統計局公布，中國２月居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年升１％，較上月回落１﹒１個百

分點，低於市場預期升１﹒９％。分析人士認為，這也反映出終端需求改善並不明顯，中國目前

應提防通縮、而非通脹。

華創證券投資顧問部總經理屈慶認為，ＣＰＩ數據明顯低於市場預期，核心ＣＰＩ較低，顯

示當前經濟並不好，之後公布的消費、投資因為是名義值，所以可能數據不太好。他指出，通縮

未來壓力大。



＊地產相關消費和需求難以拉動通脹上行＊



仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟指，總的來說，２０２３年全年通脹形勢

依然溫和、可控，物價水平具備保持基本穩定的有利條件，出現持續的、快速的通脹升溫的概率

並不高。在需求端帶動下，ＣＰＩ增長中樞相比２０２２年將有所抬升。但是，消費場景、意願

、能力相對生產復甦而言仍較受限，特別是聚集性、流動性、接觸式消費的復甦會相對滯後，且

地產鏈條相關消費和需求在地產企穩復甦態勢尚未穩固的背景下，難以拉動通脹中樞迅速上行。

２０２３年經濟復甦的關鍵，依然應是全力擴大社會有效需求，特別是積極擴大國內需求，

協同做好穩增長、穩就業、穩物價工作。（ｃａ）

