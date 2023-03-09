【ＦＯＣＵＳ】鮑公作證，步步驚心

【ＦＯＣＵＳ】預期管理變步步驚心。周二（７日）、周三（８日）連續兩日，聯儲主席鮑

威爾赴國會山就貨幣政策半年度報告作證，不到２４小時之間，市場對３月加息５０基點押注，

即由首日聽證開始前的僅三成（３２％），飆升至最新近八成（７６％）。



＊口風突變，加息半厘押注飆升＊



開年從ＦＥＤ Ｐｉｖｏｔ大賺一筆的股債市場，還是要看鮑公臉色。前日一句「如數據顯

示有必要，將準備加快升息步伐」，推升兩年期美債孳息率突破５％，美匯指數刷新今年高位；

另一句「終端利率水平或高於此前預期（１２月點陣圖顯示為５﹒１％）」，刺激期貨市場押注

至近５﹒７％，而２月初僅在４﹒９％樓下。

盡管鮑公昨日略放軟語調，聲稱未就３月加息幅度做出決定，但兩年期國債孳息率繼續攀升

，跟十年期的倒挂幅度刷新１１０基點的逾４０年紀錄。

「Ｌｏｎｇｅｒ ｆｏｒ ｈｉｇｈｅｒ」從「狼來了」變「狼真的來了」，伴隨華爾街談

論「６％」之聲四起，坊間對鮑威爾時而「商品緊縮已經開始」「未來幾月小幅加息」，時而又

「最新數據強於預期」「準備加快升息步伐」，感到無所適從，對沖基金Ｃｉｔａｄｅｌ創始人

Ｋｅｎ Ｇｒｉｆｆｉｎ甚至直言，鮑威爾應「Ｓａｙ ｌｅｓｓ」。



＊數據依賴，實際常釋矛盾信號＊



聯儲唯「數據依賴」馬首是瞻，但所謂「數據」本身，實則波動無常甚至時常發出相互矛盾

的信號。

以美國勞工部最新公布的１月職位空缺為例，標題數字１０８０萬連續５個月超出預期，但

建築業職位空缺卻急降２４﹒８萬個至低於大流行開始前水平。此外，美國最大在線地產平台

Ｚｉｌｌｏｗ數據顯示，２月租金結束之前５個月跌勢回升，盡管漲幅僅０﹒３％。

更撲朔迷離的是零售數據，一邊是美國人信用卡餘額創新高，另一邊是零售消費韌性不減，

到底此一美國經濟最大動力是冷是熱？對此、哈佛大學、斯坦福大學、西北大學三位經濟學教授

的聯合論文似揭示少許端倪。

論文的核心觀點是，邊際消費傾向更高的窮人理論上更快耗盡超額儲蓄，但基於一個人的

支出是另一個人的收入，此意味大流行期間的刺激措施，將在很長時間內持續推升美國需求和通

脹，直到全部超額儲蓄最終以涓滴細流方式，匯集到１％的超級富豪手中，而此過程或長達５年

。

有無方法更快速耗盡超額儲蓄？論文認為，除了通脹侵蝕、提高息率之外，還有一方法即是

加稅。巧合的是，拜登將於周四揭盅的預算案，就擬未來十年削減赤字近３萬億美元，並對高收

入者徵收新稅。

