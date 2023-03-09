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即市新聞

09/03/2023 09:35

《法證攻防－林恩》美聯儲鮑威爾放鷹，市場加快加息步伐

　　《法證攻防》美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會表示，美國最近經濟數據較預期強勁，
美聯儲局必要時會加快加息速度，而此次加息周期的利率峰值或高於之前預期。根據芝商所數據
，市場認為加息０﹒５厘的可能性由日前約三成飆升至約七成。美股一度受壓，納指１００周二
（７日）跌１﹒２％。過去５個交易日，納指１００輪證共錄得超過４３０萬元資金淨流入淡倉
，而好倉資金則錄得淨流走。
　　中國全國人民代表大會在北京開幕，國務院總理李克強作任內最後一份政府工作報告指出
２０２３年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標為５％。在一場新聞發布會上，發改委副主任李春
臨稱，消費是經濟增長的持久動力，中國消費市場呈現快速恢復態勢，年初消費實現了「開門紅
」。為了推動消費持續回復和擴大，將從四大方面入手。京東（０９６１８）公布業績，本周上
線「百億補貼」以發展下沉市場。股價過去兩周在約１７５元至１９０元水平上落，周三（８日
）股價跌４﹒３５％，收報１７８﹒３元。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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