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即市新聞

09/03/2023 09:12

《港股偉論－黃偉豪》國央企改革概念值得關注，內銀可中長期部署

　　《港股偉論》內地兩會已在過去周末開幕（全國政協及人大會議分別在３月４及５日先後召
開），市場除了關注政府工作報告中將今年國內生產總值（ＧＤＰ）目標設定在５％左右、其他
經濟目標，包括居民消費價格（ＣＰＩ）漲幅在３％左右、實現城鎮新增就業１２００萬人左右
、城鎮調查失業率５﹒５％左右、赤字率擬按３％安排，以及新增地方政府專項債券３﹒８萬億
元人民幣等外，近日最多投資者關注的題材當然是國企改革概念，一眾國央企改革相關板塊先後
受資金追捧，內地電訊股、油股及內銀股等近周均錄得不同程度的升幅。
　
　　事實上，內地推進國企改革及央國企的價值重估已不是第一天的事。早在２０２０年內地已
提出《國企改革三年行動方案（２０２０－２０２２年）》，推動國內央企開始推行ＲＯＥ、市
值和利潤增速等方面的考核要求。而去年尾證監會主席易會滿在２０２２金融街論壇年會上亦曾
提出，要探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮。至於在今次兩會
進一步提及國企改革，市場相信已進入直路，國央企改革概念股成為今年關注的題材之一。
　
　　據《證券時報》報道，上交所總經理蔡建春於兩會上提交了三份提案，其中包括促進央企估
值水平合理回歸，推動央企上市公司質量提升。其建議國資委、財政部等央企主管部委協同中國
證監會，促進央企估值水平合理回歸，推動央企上市公司質量提高、價值挖掘和提升。另在３月
３日，國務院國資委召開會議，對國有企業對標開展世界一流企業價值創造行動進行動員部署。
會議要求，國資央企要強化改革攻堅，著力構建有利於企業價值創造的良好生態。而實際上，國
央企考核進一步強調盈利能力和現金流安全，另資本運作、股權激勵等配套制度不斷完善，國央
企估值有望重塑。
　
　　筆者認為，要從國央企價值重估當中來選擇，一些「低估值及高分紅」的國央企肯定能夠受
惠。當然，再配合行業基本面是穩定發展及安全的，則更為理想。總體而言，內地電訊股、基建
相關股、油股及內銀股等板塊，相信都是不錯的選擇。不過，近日上述板塊部分累積升幅頗多，
現在才買入的值博率不高，最主要是擔心部分投資者或會考慮「食糊」獲利。如果投資者真的要
在現在留意，內銀板塊或者是一個較好的選擇。特別是四大國有銀行（工行（０１３９８）、建
行（００９３９）、中行（０３９８８）及農行（０１２８８）），可作中長期部署。畢竟從業
務面上看，隨著內地經濟復甦，以及市場相信內房債務問題能逐步解決，內銀今年業務前景看法
向好；再加上四大國有銀行的平均股息率有８厘以上，估值（市帳率ＰＢ）平均亦只有大約
０﹒４倍，現價存在較大折讓，整體符合筆者選擇國央企價值重估的條件。當然，投資者亦不能
預期她們的股價會出現好像近期中資電訊股及油股等的急升，但確實為「進可攻退可守」的選擇

《中薇證券研究部執行董事　黃偉豪》（本欄逢周四刊出）
　　
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