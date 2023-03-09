《港股偉論－黃偉豪》國央企改革概念值得關注，內銀可中長期部署

《港股偉論》內地兩會已在過去周末開幕（全國政協及人大會議分別在３月４及５日先後召

開），市場除了關注政府工作報告中將今年國內生產總值（ＧＤＰ）目標設定在５％左右、其他

經濟目標，包括居民消費價格（ＣＰＩ）漲幅在３％左右、實現城鎮新增就業１２００萬人左右

、城鎮調查失業率５﹒５％左右、赤字率擬按３％安排，以及新增地方政府專項債券３﹒８萬億

元人民幣等外，近日最多投資者關注的題材當然是國企改革概念，一眾國央企改革相關板塊先後

受資金追捧，內地電訊股、油股及內銀股等近周均錄得不同程度的升幅。



事實上，內地推進國企改革及央國企的價值重估已不是第一天的事。早在２０２０年內地已

提出《國企改革三年行動方案（２０２０－２０２２年）》，推動國內央企開始推行ＲＯＥ、市

值和利潤增速等方面的考核要求。而去年尾證監會主席易會滿在２０２２金融街論壇年會上亦曾

提出，要探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮。至於在今次兩會

進一步提及國企改革，市場相信已進入直路，國央企改革概念股成為今年關注的題材之一。



據《證券時報》報道，上交所總經理蔡建春於兩會上提交了三份提案，其中包括促進央企估

值水平合理回歸，推動央企上市公司質量提升。其建議國資委、財政部等央企主管部委協同中國

證監會，促進央企估值水平合理回歸，推動央企上市公司質量提高、價值挖掘和提升。另在３月

３日，國務院國資委召開會議，對國有企業對標開展世界一流企業價值創造行動進行動員部署。

會議要求，國資央企要強化改革攻堅，著力構建有利於企業價值創造的良好生態。而實際上，國

央企考核進一步強調盈利能力和現金流安全，另資本運作、股權激勵等配套制度不斷完善，國央

企估值有望重塑。



筆者認為，要從國央企價值重估當中來選擇，一些「低估值及高分紅」的國央企肯定能夠受

惠。當然，再配合行業基本面是穩定發展及安全的，則更為理想。總體而言，內地電訊股、基建

相關股、油股及內銀股等板塊，相信都是不錯的選擇。不過，近日上述板塊部分累積升幅頗多，

現在才買入的值博率不高，最主要是擔心部分投資者或會考慮「食糊」獲利。如果投資者真的要

在現在留意，內銀板塊或者是一個較好的選擇。特別是四大國有銀行（工行（０１３９８）、建

行（００９３９）、中行（０３９８８）及農行（０１２８８）），可作中長期部署。畢竟從業

務面上看，隨著內地經濟復甦，以及市場相信內房債務問題能逐步解決，內銀今年業務前景看法

向好；再加上四大國有銀行的平均股息率有８厘以上，估值（市帳率ＰＢ）平均亦只有大約

０﹒４倍，現價存在較大折讓，整體符合筆者選擇國央企價值重估的條件。當然，投資者亦不能

預期她們的股價會出現好像近期中資電訊股及油股等的急升，但確實為「進可攻退可守」的選擇

。

《中薇證券研究部執行董事 黃偉豪》（本欄逢周四刊出）



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