《陸言堂－陳永陸》美元前景迷離，聯儲猶存戒心

《陸言堂》港股本周顯著下跌，主要原因有兩個：一、是兩會期間，沒有太多的刺激經濟政

策出台；二、是美國息率上調的空間，較預期為多。



中央的人事布局周五（１０日）正式在兩會上落實，沒有太多的意外，反而國務院總理李克

強在人大會議開幕日發表政府工作報告，一如市場預期將今年ＧＤＰ增長目標訂於５％左右，為

近２０多年來最保守的預測，而政府財政赤字率預測則訂在３％，較２０２２年的２﹒８％為高

，不過由於ＧＤＰ目標較市場預期保守，同時市場亦擔心中央的刺激經濟力度不會如預期般多，

因而影響了港股及Ａ股的表現。



不過，中央政府將經濟增長目標定在５％，是較為合理的水平，同時由於消費、出口等帶動

下，內地經濟不可能有太突出的表現，畢竟現時外圍經濟仍然不穩，所以要超過５％增長，必須

要靠中央政策的政策帶動，可是今年政府赤字為３％，明顯反映出中央政策不想透過中央開支，

又或者透過降費、減稅及發債等政策，去推動經濟，這或者會令市場失望，可是在現時的環境下

，審慎理財亦不是壞事。



事實上，美國的息率去向仍然存有不確定性，其中聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局考慮加快

加息步伐，並且有可能在今年將利率提高到比先前預期更高的水平，言論令美股大跌，港股亦因

而受壓。



當然，美國的經濟情況，並不很穩健，美國繼續加息會影響經濟前景，可是聯儲局不可能不

理會經濟數據，所以鮑威爾表明有必要加快加息步伐，亦屬正常，不過市場的睇法一定不一樣，

大家擔心聯儲局持續的加息的行動，將會引發經濟衰退，同時亦不可能將通脹壓下來，所以才令

美股急速下跌。



如果聯儲局繼續以現時的政策行事，其實很難將通脹恢復到２％，同時避免經濟硬著陸。不

過聯儲局同時擔心一個問題，就是如果現在暫停加息，與此同時歐洲央行、英倫銀行等繼續加息

，那麼全球的資金將會出現明顯的逆轉，資金極可能由美元大舉流出，那對美國的經濟不是一個

好的狀況。



所以現時經濟數據不是重要的考慮因素，歐洲央行、英倫銀行等何時跟隨願意減慢加息步伐

，令聯儲局對美元前景的戒心放下，其實更值得大家留意。《獨立股評人 陳永陸》



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