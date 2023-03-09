【香港要聞】政府擬牙科生綁三年，實習１年加公營服務２年

《經濟通通訊社９日專訊》政府計劃修訂《牙醫註冊條例》，要求本地牙科畢業生先在衞生

署、醫管局或其他由醫衛局長指定機構實習１年，才能正式註冊；並要求本地培訓的非專科牙醫

，須在公營或指定機構服務一定年期，暫定建議為２年，以及透過行政手段要求在衞生署監督下

考獲專科資格的本地牙醫，須在該署服務２至５年，希望紓緩公營系統牙醫不足的問題，正諮詢

業界意見。

另外，政府亦建議增設途徑，引入非本地培訓牙醫，當中以有限度註冊或特別註冊方式來港

的牙醫，在指定機構服務滿５年，表現令人滿意，可免試或只需參與臨床試，就可正式註冊。



＊業界：憂長遠影響學生申讀牙科意欲＊



牙醫學會會長王志偉表示，公營牙科人手不足，政府有充分理由提出方案，但牙科學生在６

年課程內，已有長時間實習，新方案可能會令牙科生感到憂慮和忐忑。本地牙科畢業生須經過一

年實習期、兩年強制在公營系統服務的要求相當嚴苛，憂長遠會影響學生申讀牙科意欲。

他認為，政府可考慮容許學生在學期間在公營機構實習，既可紓緩人手不足，也可讓學生汲

取不同經驗，並建議政府長遠改善市民牙科健康，如將學童牙科保健服務擴至幼稚園及中學、改

善公私營協作，或毋須走到強留人手的一步。



＊牙科學生：強留人難令基層受惠＊



有牙醫學生對於他們作為最受影響一群卻未被諮詢，感到非常失望，形容基層市民在政府牙

科診所通宵排隊「等剝牙」的問題，源於有關服務主要供公務員享用所致，若不加強公營牙醫服

務，強留人手在公營系統只屬「自肥」。他提到目前全港４０間政府牙科診所中，僅１１間有為

公眾提供止痛及脫牙緊急牙科服務。（ｒｈ）

