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09/03/2023 09:26

【香港要聞】林哲玄：醫院塌天花石屎極不理想，醫管局須加強把關

　　《經濟通通訊社９日專訊》葵涌醫院一個診症室有石屎由天花剝落，醫療衞生界立法會議員
林哲玄在電台節目上表示，醫院接二連三有物件掉下並不理想，對市民及員工構成一定威脅，認
為部分醫管局設施較老舊，局方必須盡快檢視維修保養工作，若要進行工程需妥善安排病人轉移

　
＊承辦商承諾與醫管局共同跟進＊
　
　　近日多間公立醫院接連石屎塌下事故，醫管局對負責維修保養工程承辦商，「富士達建築及
工程顧問有限公司」表示不滿。公司表示，對青山醫院和葵涌醫院發生的事件深感關注。公司會
全力協助醫管局成立的檢討委員會，共同跟進事件。
　林哲玄提到，醫管局維修工程的招標是價低者得，若出現競爭和監管不足，會影響工程質素，
局方有責任加強把關。林哲玄認同，醫管局並非要就所有設施出問題向外公布，但若有機會威脅
市民安全，應向社會交代。
　
＊測量師：醫管局樓宇每３年勘察一次屬合理安排＊
　
　　香港病人政策連線主席林志釉表示，醫管局以大量公帑營運，但在硬件保養表現上出現巨大
落差，又認為青山醫院去年１１月有天花石屎塌下，局方幾個月內都沒有公布，是不能接受，建
議醫管局採用另一間獨立承辦商，檢視醫院的保養維修情況，並調查原有承辦商是否有疏忽。
　　香港測量師學會建築測量組前主席謝志堅指，除了滲水因素，環境、設計、施工質素等都可
引致石屎剝落。他說，醫院假天花內有不少機電設備，打開假天花後仍可能會遮蔽滲水位置，可
能要多花時間觀察。他認為，目前醫管局樓宇每３年勘察一次屬合理安排，但應在容易出現滲水
問題的地方加密檢測。（ｃｌ）
　
　

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