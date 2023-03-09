【香港要聞】伊院員工更衣室天花石屎剝落，院方已圍封

《經濟通通訊社９日專訊》本港多間公立醫院接連出現天花石屎塌下事故。繼青山醫院和葵
涌醫院後，伊利沙伯醫院亦發現天花石屎剝落。據了解，職員更衣室昨（８日）有天花石屎開裂
，院方為安全起見，已用膠帶圍封現場，初步相信因樓宇老化、鋼筋嚴重生鏽而導致天花石屎剝
落。
據了解，發生冧石屎的大廈樓高兩層，一樓男更衣室，二樓女更衣室，出事於一樓男更衣室
，天花石屎剝落位置靠近燈管，面積約２０吋乘８吋，露出生鏽鋼筋，牆身石屎亦爆裂。
（ｃｌ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話09/03/2023
【績前部署】看好京東去年業績 料今年續受惠疫後復甦
|財經熱話09/03/2023
【領展供股】供股權今起買賣 正常較理論值現折讓
|大行報告09/03/2023
【大行炒D乜】中聯通績後點部署？油股三寶邊隻好？一click就知道
|中國故事09/03/2023
西安發布流感大流行應急預案，稱必要時停工停市停課
|香港要聞09/03/2023
澳區人大：香港民主派若不服被拒入境澳門可提出上訴
|財經熱話09/03/2023
《午市前瞻》專家指後市繼續窄幅上落 直播帶貨停不了的誘惑？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰