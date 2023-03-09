【香港要聞】伊院員工更衣室天花石屎剝落，院方已圍封

《經濟通通訊社９日專訊》本港多間公立醫院接連出現天花石屎塌下事故。繼青山醫院和葵

涌醫院後，伊利沙伯醫院亦發現天花石屎剝落。據了解，職員更衣室昨（８日）有天花石屎開裂

，院方為安全起見，已用膠帶圍封現場，初步相信因樓宇老化、鋼筋嚴重生鏽而導致天花石屎剝

落。

據了解，發生冧石屎的大廈樓高兩層，一樓男更衣室，二樓女更衣室，出事於一樓男更衣室

，天花石屎剝落位置靠近燈管，面積約２０吋乘８吋，露出生鏽鋼筋，牆身石屎亦爆裂。

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