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09/03/2023 14:33

【國安立法】據悉國安處拘捕前「職工盟」秘書長李卓人妻子鄧燕娥

　　《經濟通通訊社９日專訊》今日中午１２時許，香港警方國安處人員在港島赤柱監獄外拘捕
一名中年女子。據悉，該名女子是已解散的「職工盟」秘書長李卓人的妻子鄧燕娥。
　　消息透露，鄧燕娥於２０２１年９月離港赴英，但早前秘密回港，這次是涉嫌違反「勾結境
外勢力危害國家安全」等罪名被警方拘捕。
　　資料顯示，鄧燕娥長期出任「職工盟」要職，李卓人先後任「職工盟」主席及秘書長，而鄧
燕娥則任總幹事。（ｃｌ）（ｚｚ）
　
　

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