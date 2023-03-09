【國安立法】據悉國安處拘捕前「職工盟」秘書長李卓人妻子鄧燕娥

《經濟通通訊社９日專訊》今日中午１２時許，香港警方國安處人員在港島赤柱監獄外拘捕

一名中年女子。據悉，該名女子是已解散的「職工盟」秘書長李卓人的妻子鄧燕娥。

消息透露，鄧燕娥於２０２１年９月離港赴英，但早前秘密回港，這次是涉嫌違反「勾結境

外勢力危害國家安全」等罪名被警方拘捕。

資料顯示，鄧燕娥長期出任「職工盟」要職，李卓人先後任「職工盟」主席及秘書長，而鄧

燕娥則任總幹事。（ｃｌ）（ｚｚ）





