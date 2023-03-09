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09/03/2023 10:01

【外圍經濟】銅價及金價上漲，聯儲局未定３月加息幅度

　　《經濟通通訊社９日專訊》聯儲局主席鮑威爾表示，尚未就加息步伐作出決定。不過，市場
認為聯儲局進一步收緊政策的壓力持續存在，美元和美國國債孳息率在反彈前下跌，幫助支撐以
美元計價的金屬，包括銅和黃金。
　　於倫敦金屬交易所交易的銅價昨日一度上漲１﹒７％至每公噸８９１０﹒５０美元。現貨黃
金則上漲　０﹒１％至每盎司１８１４﹒６９美元。Ｃｏｍｅｘ　４月份交割的金條下跌
０﹒１％，收於１８１８﹒６０美元。（ｒｃ）

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