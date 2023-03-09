【外圍經濟】銅價及金價上漲，聯儲局未定３月加息幅度

《經濟通通訊社９日專訊》聯儲局主席鮑威爾表示，尚未就加息步伐作出決定。不過，市場

認為聯儲局進一步收緊政策的壓力持續存在，美元和美國國債孳息率在反彈前下跌，幫助支撐以

美元計價的金屬，包括銅和黃金。

於倫敦金屬交易所交易的銅價昨日一度上漲１﹒７％至每公噸８９１０﹒５０美元。現貨黃

金則上漲 ０﹒１％至每盎司１８１４﹒６９美元。Ｃｏｍｅｘ ４月份交割的金條下跌

０﹒１％，收於１８１８﹒６０美元。（ｒｃ）

