【外圍經濟】蘋果更重視印度市場，調整國際業務管理層配合

《經濟通通訊社９日專訊》知情人士透露，蘋果正在調整其國際業務管理層，以更重視需求

激增的印度市場。

是次調整將令印度首次成為蘋果單獨的銷售區域，提高印度在蘋果公司內部的地位。

雖然蘋果上季度總營收下降約５％，但印度市場營收達創紀錄新高。蘋果已經建立了一個線

上商店來服務印度，並計劃今年在印度開設首家零售店。（ｒｃ）

