【外圍經濟】阿根廷農作物收成下降，乾旱情況嚴重

《經濟通通訊社９日專訊》美國農業部在月度供需報告中表示，乾旱天氣令阿根廷農作物收

成下降，預測今年將只收穫３３００萬噸大豆，比２月份的預測下跌了２０％，是２００９年以

來的最低收成。

玉米方面，美國農業部預測阿根廷的收成為４０００萬噸，低於１個月前預測的４７００萬

噸，亦低於接受《彭博社》調查的分析師所預測的４３５０萬噸。

分析指，乾旱對農作物的影響嚴重，可能導致阿根廷的ＧＤＰ在２０２３年萎縮３％，情況

令人擔憂。（ｒｃ）

