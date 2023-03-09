【外圍經濟】阿根廷農作物收成下降，乾旱情況嚴重

《經濟通通訊社９日專訊》美國農業部在月度供需報告中表示，乾旱天氣令阿根廷農作物收
成下降，預測今年將只收穫３３００萬噸大豆，比２月份的預測下跌了２０％，是２００９年以
來的最低收成。
玉米方面，美國農業部預測阿根廷的收成為４０００萬噸，低於１個月前預測的４７００萬
噸，亦低於接受《彭博社》調查的分析師所預測的４３５０萬噸。
分析指，乾旱對農作物的影響嚴重，可能導致阿根廷的ＧＤＰ在２０２３年萎縮３％，情況
令人擔憂。（ｒｃ）
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