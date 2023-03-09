《經濟通通訊社９日專訊》信懇智能（０１９６７）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度虧損約１２００萬元（人民幣．下同），２０２１年度純利約１０１０萬元。
該集團指，收益較２０２１年同期減少約２０％至３０％，主要由於因應中國多個城市再發
生疫情，政府實施更嚴格封關措施，以致經營放緩等，以及期內毛利減少４５％至５５％，主要
由於收益減少而若干固定成本為不可避免的。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
09/03/2023 07:53
【企業盈警】信懇智能（０１９６７）料去年盈轉虧１２００萬人幣
《經濟通通訊社９日專訊》信懇智能（０１９６７）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度虧損約１２００萬元（人民幣．下同），２０２１年度純利約１０１０萬元。
該集團指，收益較２０２１年同期減少約２０％至３０％，主要由於因應中國多個城市再發
生疫情，政府實施更嚴格封關措施，以致經營放緩等，以及期內毛利減少４５％至５５％，主要
由於收益減少而若干固定成本為不可避免的。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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