【企業盈警】天津津燃公用（１２６５）料去年轉虧６９００萬人幣

《經濟通通訊社９日專訊》天津津燃公用（０１２６５）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度虧損約６９００萬元人民幣，而２０２１年度盈利約１４０萬元人民幣。

該集團指，轉盈為虧主因受國際天然氣價格上漲影響，上游氣源單位津燃華潤燃氣的進氣價

格上漲，以及受疫情影響，用戶用氣需求萎縮導致銷氣量下降。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

