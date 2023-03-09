《經濟通通訊社９日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，２月汽車
銷量約１６﹒１２萬輛，同比增長１２﹒３８％，首兩個月累計銷量約３０﹒８１萬輛，同比下
降１９﹒０６％。
該集團指，２月汽車產量約１７﹒５１萬輛，同比增長１５﹒２５％，而今年首兩個月累計
產量約３０﹒３４萬輛，同比下降１８﹒１１％。（ｗｈ）
09/03/2023 07:53
《國企紅籌》廣汽集團（０２２３８）２月汽車銷量升１２％
《經濟通通訊社９日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，２月汽車
銷量約１６﹒１２萬輛，同比增長１２﹒３８％，首兩個月累計銷量約３０﹒８１萬輛，同比下
降１９﹒０６％。
該集團指，２月汽車產量約１７﹒５１萬輛，同比增長１５﹒２５％，而今年首兩個月累計
產量約３０﹒３４萬輛，同比下降１８﹒１１％。（ｗｈ）
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