《經濟通通訊社９日專訊》山高新能源（０１２５０）公布，其股份已分別獲納入為滬港通
及深港通的證券，均自本周五（１３日）起生效。
該集團指，股份均獲納入滬港通及深港通，允許中國內地合資格投資者分別經由上海證券交
易所及深圳證券交易所直接投資於香港聯合交易所上市的股份。該集團相信，該納入將有助擴大
股東基礎及增加股份交易流通量，從而提升股份投資價值及於資本市場的聲譽。（ｗｈ）
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09/03/2023 07:53
《國企紅籌》山高新能源（１２５０）股份納滬深港通，１３日生效
《經濟通通訊社９日專訊》山高新能源（０１２５０）公布，其股份已分別獲納入為滬港通
及深港通的證券，均自本周五（１３日）起生效。
該集團指，股份均獲納入滬港通及深港通，允許中國內地合資格投資者分別經由上海證券交
易所及深圳證券交易所直接投資於香港聯合交易所上市的股份。該集團相信，該納入將有助擴大
股東基礎及增加股份交易流通量，從而提升股份投資價值及於資本市場的聲譽。（ｗｈ）
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