【企業盈警】北京健康（０２３８９）料去年虧損增５３００萬元

《經濟通通訊社９日專訊》北京健康（０２３８９）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度虧損較２０２１年同期增加約５３００萬元。

該集團指，虧損增加主因人民幣及加元貶值，導致錄得匯兌虧損約１８００萬元、所持北京

體育文化（０１８０３）股份因股價下跌而作減值撥備約１７０萬元、因受市場利率調升，資產

價格下跌，以及中國疫情封控所影響，分佔合營及聯營公司虧損增加約２６００萬元，但持續實

行緊縮政策，有關虧損因行政開支減少約２１７０萬元而有所抵銷。

該集團預期於３月３０日公布業績。（ｗｈ）

