《經濟通通訊社９日專訊》北京健康（０２３８９）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度虧損較２０２１年同期增加約５３００萬元。
該集團指，虧損增加主因人民幣及加元貶值，導致錄得匯兌虧損約１８００萬元、所持北京
體育文化（０１８０３）股份因股價下跌而作減值撥備約１７０萬元、因受市場利率調升，資產
價格下跌，以及中國疫情封控所影響，分佔合營及聯營公司虧損增加約２６００萬元，但持續實
行緊縮政策，有關虧損因行政開支減少約２１７０萬元而有所抵銷。
該集團預期於３月３０日公布業績。（ｗｈ）
09/03/2023 07:53
【企業盈警】北京健康（０２３８９）料去年虧損增５３００萬元
《經濟通通訊社９日專訊》北京健康（０２３８９）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度虧損較２０２１年同期增加約５３００萬元。
該集團指，虧損增加主因人民幣及加元貶值，導致錄得匯兌虧損約１８００萬元、所持北京
體育文化（０１８０３）股份因股價下跌而作減值撥備約１７０萬元、因受市場利率調升，資產
價格下跌，以及中國疫情封控所影響，分佔合營及聯營公司虧損增加約２６００萬元，但持續實
行緊縮政策，有關虧損因行政開支減少約２１７０萬元而有所抵銷。
該集團預期於３月３０日公布業績。（ｗｈ）
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