《經濟通通訊社９日專訊》酷派集團（０２３６９）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度虧損介乎約６﹒１億至６﹒４億元，比２０２１年度虧損５﹒７２億元有所擴大。
該集團指，虧損擴大主因去年度收入較前期減少約４﹒５９億元，至約２﹒０６億元，由毛
利轉毛虧１﹒４１億元，因新冠疫情令國內整體市場低迷及手機市場競爭激烈，去年６月新推出
手機銷售不及預期，採取更激進銷售政策、匯兌損失約８３００萬元，以及應佔聯營及合資公司
的虧損約８４００萬元。
該集團將於３月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）
09/03/2023 07:53
【企業盈警】酷派集團（０２３６９）料去年虧損最多６﹒４億元
《經濟通通訊社９日專訊》酷派集團（０２３６９）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度虧損介乎約６﹒１億至６﹒４億元，比２０２１年度虧損５﹒７２億元有所擴大。
該集團指，虧損擴大主因去年度收入較前期減少約４﹒５９億元，至約２﹒０６億元，由毛
利轉毛虧１﹒４１億元，因新冠疫情令國內整體市場低迷及手機市場競爭激烈，去年６月新推出
手機銷售不及預期，採取更激進銷售政策、匯兌損失約８３００萬元，以及應佔聯營及合資公司
的虧損約８４００萬元。
該集團將於３月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）
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