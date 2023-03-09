【企業盈警】酷派集團（０２３６９）料去年虧損最多６﹒４億元

《經濟通通訊社９日專訊》酷派集團（０２３６９）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度虧損介乎約６﹒１億至６﹒４億元，比２０２１年度虧損５﹒７２億元有所擴大。

該集團指，虧損擴大主因去年度收入較前期減少約４﹒５９億元，至約２﹒０６億元，由毛

利轉毛虧１﹒４１億元，因新冠疫情令國內整體市場低迷及手機市場競爭激烈，去年６月新推出

手機銷售不及預期，採取更激進銷售政策、匯兌損失約８３００萬元，以及應佔聯營及合資公司

的虧損約８４００萬元。

該集團將於３月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

