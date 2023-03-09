《日入而息》港鐵去年多賺２﹒９％，京東物流去年經調整轉虧為盈

《今天重點》

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港鐵（０００６６）去年純利增２﹒９％至９８﹒３億元，派息０﹒８９元；港鐵去年基本業務

利潤跌４﹒６％，香港客運業務虧損擴至４７億元；港鐵料票價調整機制將於上半年完成檢討；

港鐵指本地客流已回升至疫情前逾九成，旗下商場人流顯著增加

太古全年賺４２億元，太古Ａ派息１﹒８５元，太古Ｂ息３７仙；太古去年基本溢利跌１０％遜

預期，或於５月ＡＧＭ前斥１４億回購

太古地產（０１９７２）全年賺７９﹒８億元升１２％，派息６８仙；太古地產去年基本溢利跌

８﹒７％，香港零售租金收入增１％

九倉（００００４）去年全年盈轉虧蝕１７億，第二次中期息０﹒２元；九倉去年基礙淨盈利跌

９２％，投資物業重估虧損擴至７﹒４億元；九倉指若內地樓市續疲弱，投地取態謹慎

京東物流（０２６１８）去年經調整虧轉盈賺３﹒８３億元人民幣

吉利汽車（００１７５）向聯交所申請增設人民幣櫃台

恒大許家印山頂布力徑大宅吸引數十組買家查詢，市場估值８﹒８億

消息指恒大擬３月２０日前公布債務重組條款，爭取清盤聆訊再延期

消息：王滬寧成為新一屆全國政協主席候選人；梁振英列政協副主席建議人選，為唯一香港委員

陳茂波明日下午舉行記者會公布最新消費券計劃詳情；陳茂波稱香港金融科技發展取得重大進展

，去年線上零售額增２１％

據悉國安處拘捕前「職工盟」秘書長李卓人妻子鄧燕娥

２月ＣＰＩ同比漲幅回落至１％一年最低，大幅低預期；２月ＰＰＩ同比跌幅擴至１﹒４％逾兩

年最大，遜預期

統計局表示受去年高基數影響，２月ＰＰＩ同比降幅擴大；節後消費需求回落，ＣＰＩ環比轉降

０﹒５％

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《即日市況》

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恒指低收１２５點報１９９２５，創科升６％，ＴＶＢ倒跌１５％

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒２％，２月通脹一年低ＰＰＩ連跌五個月

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《美元匯價》

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明日非農公布前，美匯將維持高位震盪

歐元最新報１﹒０５５２╱５４，日圓最新報１３６﹒２１╱２２

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《公司業績》

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太古全年賺４２億元，太古Ａ派息１﹒８５元，太古Ｂ息３７仙；太古去年基本溢利跌１０％遜

預期，或於５月ＡＧＭ前斥１４億回購

太古地產（０１９７２）全年賺７９﹒８億元升１２％，派息６８仙；太古地產去年基本溢利跌

８﹒７％，香港零售租金收入增１％

佐丹奴（００７０９）去年多賺４１％至２﹒７億，派末期息增至１５仙

九倉（００００４）去年全年盈轉虧蝕１７億，第二次中期息０﹒２元；九倉去年基礙淨盈利跌

９２％，投資物業重估虧損擴至７﹒４億元

中銀航空租賃（０２５８８）去年少賺９６﹒４％，派息１７﹒７美仙

京東物流（０２６１８）去年經調整虧轉盈賺３﹒８３億元人民幣

ＴＯＭ（０２３８３）去年虧轉盈賺１﹒４２億元，不派息

鷹普精密（０１２８６）去年純利升５２％，派第二次中期息８仙

港鐵（０００６６）去年純利增２﹒９％至９８﹒３億元，派息０﹒８９元；港鐵去年基本業務

利潤跌４﹒６％，香港客運業務虧損擴至４７億元

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《公司資訊》

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完美醫療（０１８３０）上月銷售合同同比及環比各升６５％及８６％

ＴＶＢ（００５１１）附屬首場電子商貿直播總銷售額２３５０萬元人民幣

匯豐環球私人銀行舉辦年度女性領袖論壇

平保（０２３１８）旗下平安銀行：內房市場今年大規模違約機率小

領展供股權（０２９１５）今起買賣，正常較理論值現折讓

中銀香港（０２３８８）年輕客戶簽帳分期成新消費模式

中電（００００２）下月起向客戶提供三個月「燃料費特別回扣」，料最多涉款１億

據報比亞迪（０１２１１）預留逾２００億美元大力發展電動商用車市場

業聚醫療（０６９２９）關注中美市場發展，正於內地物色新廠房選址

港鐵（０００６６）已處理天瑞站附近事故，輕鐵服務回復正常

艾德韋宣（０９９１９）線上營銷及ＩＰ帶動業務增長，與百度文一心合作

德盈控股（０２２５０）下周三起股份簡稱改為「小黃鴨德盈」

吉利汽車（００１７５）向聯交所申請增設人民幣櫃台

權威金融（００３９７）擬改名為「嬴集團控股有限公司」

港鐵（０００６６）料票價調整機制將於上半年完成檢討；港鐵料未來一年為小蠔灣項目第一期

及第二期項目進行招標

據報騰訊（００７００）旗下幻核Ａｐｐ六月底下線

佐丹奴（００７０９）對本港零售市道審慎，料下半年內地業務可扭虧為盈

太古地產（０１９７２）中、港商場零售銷售及人流均接近疫情前水平

太古：內地投資下行風險有限，續把握地產及飲料等核心業務增長

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《國企紅籌》

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中廣核能（０１８１１）２月發電量同比增１﹒７％

新天綠色能源（００９５６）２月發電量按年跌１３％

中國金茂（００８１７）２月簽約銷售金額按年增１倍至１４１億元人民幣

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《神州民企》

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旭輝控股（００８８４）據報正出售包括總部在內的上海資產

消息指恒大擬３月２０日前公布債務重組條款，爭取清盤聆訊再延期

上坤地產（０６９００）首兩月合約銷售按年跌約６８％

港華智慧能源（０１０８３）獲標普全球上調ＥＳＧ評分

新東方在綫（０１７９７）已改名為東方甄選，下周二起生效

弘陽地產（０１９９６）２月銷售額２７﹒７億元人民幣，按年跌９﹒５％

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《中國要聞》

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抖音電商表示帶貨者要確保商品售格真實，不得虛構比價

分析指內地通脹壓力溫和，料今年ＣＰＩ維持２％左右；內地ＣＰＩ漲幅回落超預期，未來新增

信貸料增

中國船舶滬東中華交付全球最大集裝箱船，比航母還長

全球首個海水提鋰項目落地青島，預計１２月底投產

官媒表示煤炭消費回升非開倒車，能源轉型過激不利經濟

深圳市交通基建工程將大力推進裝配式技術等四新技術

北京流感上升，多區延長流感疫苗接種至月底

澳洲本月１１日起取消自中國入境旅客核酸檢測要求

多地爆發甲流，「神藥」磷酸奧司他韋搶斷貨

統計局表示受去年高基數影響，２月ＰＰＩ同比降幅擴大；節後消費需求回落，ＣＰＩ環比轉降

０﹒５％

深圳富士康否認拆流水線清退臨時工，斥消息不實

２月ＰＰＩ同比跌幅擴至１﹒４％逾兩年最大，遜預期

２月ＣＰＩ同比漲幅回落至１％一年最低，大幅低預期

人行３０億逆回購利率持平，淨回籠７００億

西安發布流感大流行應急預案，稱必要時停工停市停課

內地多省跟隨湖北推汽車補貼政策，包括廣東、四川

北京市監局調研抖音集團，指導明碼標價等問題

喜茶加盟店進入數十個城市，海外市場已開放申請

據報龍光尋求通過發行新債置換３４億美元存續債券

據報寶馬內地經銷商限時促銷，最高優惠１０萬元人民幣

燕京啤酒首推玻尿酸啤酒，搶攻女性啤酒市場

美的集團否認全線產品漲價，正追查網傳漲價海報來源

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒３％，台灣計劃恢復兩岸空運航點

蔡英文４月過境美國，台灣官員表示美東、美西舉辦僑宴

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《俄烏開戰》

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俄軍大規模空襲烏電力設施，基輔斷電核電站停轉

石油產業權威作者耶金：俄油產能「不會從懸崖墜落」

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《兩會焦點》

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傳港澳辦升格至中央直屬機構將在兩會閉幕後公布

康希諾首席科學官朱濤：建議持續鼓勵創新疫苗研發

梁振英列政協副主席建議人選，為唯一香港委員

易綱談金融監管改革：提高效率，保護消費者權益

陳仲尼倡大灣區試行開通香港內地「新股通」

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《國際要聞》

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尹錫悅當選南韓總統一周年，將於下周四訪問日本

日本眾議院投票通過植田和男擔任下任日本央行行長

澳洲總理下周訪美會拜登，料敲定購買核潛艇計劃

美國參院８１歲共和黨領袖麥康奈爾跌倒，需送院治療

涉及種族歧視和言語霸凌，世衛西太平洋日籍主管被炒

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《外圍經濟》

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彭博經研預測歐洲央行未來兩次會議將各加息５０基點

美國政府啟動６０億美元計劃以減少製造業碳排放

美國銀行策略師認為日圓套息交易將捲土重來

聯儲局《褐皮書》：年初經濟表現堅挺，但前景不樂觀

蘋果更重視印度市場，調整國際業務管理層配合

銅價及金價上漲，聯儲局未定３月加息幅度

阿根廷農作物收成下降，乾旱情況嚴重

雷曼兄弟敗訴，債券保險公司無須向其賠償５億美元

美國聯邦貿易委員會表示調查推特是為了保護私隱

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《大國博弈》

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中國ＡＩ公司據報避過出口管制獲取美國高端晶片

加拿大稱不會強迫中資出售其在三大礦業公司中的持股

澳洲貿易部長表示與中國的貿易障礙幾乎都取得積極進展

瑞士銀行家表示中國客戶擔心在瑞士存錢不安全

美情報機構表示中國無懼國際反彈，持續加強與俄合作

荷蘭推新出口管制，ＡＳＭＬ表示不適用於所有光刻設備

荷蘭限制半導體技術出口，外交部表示已向荷蘭提出交涉

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《其他消息》

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伊院員工更衣室天花石屎剝落，院方已圍封

政府擬牙科生綁三年，實習１年加公營服務２年

林哲玄稱醫院塌天花石屎極不理想，醫管局須加強把關

林世雄明日率團赴珠海考察物流園

據悉國安處拘捕前「職工盟」秘書長李卓人妻子鄧燕娥

鄭雁雄稱改革港澳工作領導體制，才能保證一國兩制實踐行穩致遠

陳茂波明日下午舉行記者會公布最新消費券計劃詳情；陳茂波稱香港金融科技發展取得重大進展

，去年線上零售額增２１％

何永賢稱南昌２２０示範ＭｉＣ重用價值，讓不動產建築物動起來

證監會譴責都城國際期貨違反打擊洗錢條例並罰款１０萬元

何超瓊稱澳門經濟回復至疫前六至七成水平，未來仍具挑戰

澳區人大表示香港民主派若不服被拒入境澳門可提出上訴

深股通全日流出逾９億元，外資連續三日流出；滬股通全日流出近１４億，外資流走近４２億近

兩周高

德勤表示待內地數據安全政策明確後對平台經濟感樂觀

本港中小企業２月營商指數上升，地產及物流業升幅較大

恒大許家印山頂布力徑大宅吸引數十組買家查詢，市場估值８﹒８億

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