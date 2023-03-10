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10/03/2023 07:50

《國金頭條》鮑威爾之鷹炒大鑊，累道指再崩５４３點，銀行股重災

　　《經濟通通訊社１０日專訊》聯儲局主席鮑威爾周初在國會發表的鷹派言論，戳破市場信心
，導致美股在周四（９日）繼續陷入動蕩，錄得２周來最糟單日表現，銀行股淪為重災區。
　　在美國非農就業數據即將於周五（１０日）出爐之前，道指再重挫５４３﹒５４點，或
１﹒７％，報３２２５４﹒８６點。標普５００大跌７３﹒６９點，或１﹒９％，收
３９１８﹒３２點，是１月１９日以來最低位。納指亦下跌２３７﹒６５點，或２﹒１％，報
１１３３８﹒３５點。
　　由於Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ宣布計劃逐步關閉銀行業務引起軒然大波，股價暴跌４２％。矽
谷銀行金融集團（ＳＶＢ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｇｒｏｕｐ）盤中多次熔斷，股價重挫逾
６０％，創出１９９８年以紀錄以來最大跌幅。大型銀行股也受到牽連，美國銀行、富國銀行和
摩根大通至少下跌５％。
　
＊市場憂銀行資本大壩開始決堤＊
　
　　追蹤美國上市銀行股價表現的ＫＢＷ銀行股指數重挫７﹒７％，創２０２０年６月以來最大
跌幅。華爾街分析指，市場陷入恐慌，擔憂更多銀行的資本大壩開始決堤。
　　美匯指數自周三（９日）觸及的３個月高位回落，於紐約尾盤跌０﹒３６％，至
１０５﹒２８。日本央行行長黑田東彥即將主持最後一次貨幣政策會議，日圓終止連續３日跌勢
，美元兌日圓跌０﹒８７％，至１３６﹒１１。紐約期金上漲１６美元，或０﹒９％，報每盎司
１８３４﹒６美元。
　　原油回吐了早前的漲幅，收於逾一周低位。紐約期油下跌９４美仙，報每桶７５﹒７２美元
。布蘭特期油下跌１﹒０７美元，報每桶８１﹒５９美元。（ｊｆ）

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