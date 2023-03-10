《窩輪匯智－劉嘉輝》大市下破今年低，國企表現強

《窩輪匯智》上周與大家比較過不同窩輪條款，如何找到及發揮窩輪最大的爆炸性。本周在

美股急挫的拖累下，恒指失守重要的２５０天即牛熊分界線的支持。資金流較慣常有異，周四

（９日）有大量資金留意部署淡倉博破底，結果周五（１０日）指數急挫見今年以來新低，即今

年以來的升幅已全數蒸發。一如早前所述，投資者在市況未明的狀況下，可以適量的淡倉作對沖

的準備，若不幸遇上市場突變，淡倉有助發揮保險的作用，減持持倉的損失。

隨兩會結束，市場預期或有更多關乎中央政策落實的細則出台，加上仍有多間包括騰訊

（００７００）等將公布業績，令市場焦點集中於具概念的板塊表現身上。就以２月以來的市況

表現來看，截至３月９日，恒指跌幅約２﹒５％，惟表現逆市升的包括三大石油股、電訊及個別

本地地產等，而其中中石化（００３８６）、中海油（００８８３）及中石油（００８５７）分

別升１０％、８％及７％。相反，一眾內房如碧桂園（０２００７）及龍湖（００９６０）、內

需如美團（０３６９０）等，則錄得相當顯著跌勢，跌幅１３％、１０％及８％不等。

報道指，國資委啟動國有企業對標世界一流企業價值創造行動，加快建設世界一流企業，國

資國企要突出產業化優化升級。雖然上述三大石油股已累計錄得不少升勢，惟若與海外同類企業

比較，其市盈率仍相對較低。根據彭博的數據，雪佛龍公司市盈率約於８倍，而中海油及中石油

分別為４倍及５倍左右。投資者如認為中海油股價能保持高於主要移動平均線，看好可留意行使

價於１３﹒０８元的認購證，約一成價外、明年４月到期長身證，實際槓桿約６倍。中石油方面

，好倉可留意行使價於４﹒８８元的認購證，本年１０月到期長身證，實際槓桿約８倍。《香港

匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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