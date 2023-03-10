《金碩良言－黃俊碩》擴大發展空間，從根本解決會計人才短缺問題

《金碩良言》目前香港人才流失情況嚴重，各行各業人手短缺，「請人難」經已成為不同行

業僱主最頭痛、最困擾的問題，即使一向受到社會尊崇的專業服務業，亦飽受人才不足之苦，而

筆者所屬的會計業更是首當其衝。人才不足的問題，無疑成為窒礙香港長遠的經濟持續健康發展

的重大挑戰。



當然，行政長官李家超及特區政府亦深明香港人才不足的問題，因此，李家超特首在上任後

的首份《施政報告》中就提出「搶企業、搶人才」作為施政重點方針，並提出「高才通計劃」（

高端人才通行證計劃）等政策措施，而「高才通計劃」亦具有一定成效，在計劃正式推行短短的

３個月左右，經已收到１﹒４萬個申請，並批准９６００個申請。雖然如此，不過「高才通計劃

」的主要吸引高層的海外人才為主，而現時香港不單是高端的專業人才不足，甚至連中層及初級

的專業人才亦是十分短缺。



就以筆者的會計業為例，現時有求職網站指出，會計業的職位空缺經已高達八千多個，大部

分均屬中層及前線的職位空缺。而會計業界的人才需要經過長時間的培訓、考取牌照，與及持續

進修，才能獨當一面，因此，現時前線及中層的會計業界人才缺口巨大，變相限制高端會計人才

的供應。



與此同時，會計業作為現代工商、金融最重要的支援性專業服務業，會計業所培養的專業人

才，除了服務會計業之餘、更會為工商及金融業，甚至現時新興的ＥＳＧ（即是，環境、社會和

企業管治）行業，提供財務及風險管理、公司秘書等大量人才，若果會計業人才短缺的問題得不

到改善，長遠將會影響各工商金融專業的人才供應。



面對，現時會計業人才嚴重缺失的情況，筆者在上月亦破天荒與工聯會合作舉辦「會計業招

聘會２０２３」的行業招聘會，希望透過一種嶄新及多元化的招聘方式，協助僱主招聘會計人員

。雖然招聘會成效理想，但相對於業界所需的巨大人力需求，只是杯水車薪。就此，筆者的議員

辦事處正向業界進行有關業界招聘人手情況的意見調查，希望進一步了解現時業界招聘困難的情

況，並會在調查完結後，向政府當局反映調查結果。從而希望政府當局正視會計業人才不足的問

題。



毫無疑問，解決會計業人才不足只有三個辦法，一是，增加本地的人才培訓，為業界創造新

血、二是，進一步，放寬輸入境外人才限制，讓業界可以從境外吸納中層及前線的專業人才；三

是，擴大香港會計業人才的發展空間，而三者更要同時發力，相互配合，才能發揮更佳的效果。



為增加投身會計業的新血，筆者將會在立法會上提出《推動培養本地專業服務業人才》的議

員議案，希望透過增加本港各大專院校的專業服務業學系學額、鼓勵及引導學生投身專業服務業

，以及完善持續進修機制，從而使在職人士能夠進修成為專業服務業人才等三個方面，增加包括

會計業在內的本地專業服務業人才供應。



現時，香港會計業的長工時、工作壓力及強度巨大，與及發展空間有限，使不少香港年青人

對加入會計業有所卻步。根據甚受香港年青人喜受的網上討論區：「連登討論區」中，舉辦五大

「好睇唔好食」的大學學科選舉之中，會計學科就排名第二。這些投票的年青網民均認為，會計

業工時長、工作壓力大，但發展前途卻遠不如法律及金融服務。



因此，特區政府有需要放寬會計業輸入境外人才的限制，例如在今年第一季公布優化輸入境

外人才的「人才清單」中加入會計業，讓會計業可以輸入更多中層及前線的境外會計專業人才，

紓緩會計業的人才不足情況，減輕業界的工作壓力，縮短業界的工時，改善業界的工作環境。



與此同時，特區政府應與內地有關當局爭取在「粵港澳大灣區」有更大的發展空間，例如：

向內地有關當局爭取為香港專業會計師設立「粵港澳大灣區專屬執業試」，讓考獲有關資格的香

港專業會計師，能夠在大灣區內地九市執業，擔任審計業務合夥人，為香港專業會計師創造更大

的發展空間及商機。



只有在改善業界工作環境及創造更大發展空間的前提之下，才能使會計業產生足夠的吸引力

，吸引香港的年青人選擇投身會計業作為他們的終身職業。



總括以言，筆者認為，在剛過去舉辦的「會計業招聘會２０２３」具有一定的成效，亦總結

了不少寶貴經驗，不過，單靠舉辦行業招聘會未必可以從根本上解決會計業人才短缺的問題。因

此，特區政府有需要加大力度推動培養本地專業服務業人才、進一步放寬輸入境外中層及前線專

業服務人才的限制，與及為本地專業服務業人才擴大其發展空間，才能從根本上解決包括會計業

在內，香港專業服務業人才不足的問題。《立法會會計界議員 黃俊碩》



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