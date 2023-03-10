《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局「鷹」極有限

《缸邊隨筆》鮑威爾本周連續兩天的言論，內容看似相同，但市場認為他周二（７日）的「

鷹」言，到周三（８日）已轉「鴿」氣，影響大有分別。他周三的講話，不再像周二般令市場恐

懼，美股只稍跌５８點，納指還微升了０﹒４％。



市場關注焦點在何時停止加息。自上月初美儲局加息四分一厘以來，市場一直期望美儲局放

緩加息步伐和力度，但周二被指是鮑威爾自Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ以來最「鷹」的講話，卻

令市場的憧憬幻滅。



鮑威爾說，如果其後的經濟數據繼續像２月份般「爆」，美儲局不光會延長加息期，還可能

會加息半厘，甚至更高，而終端利率也可能會高於市場預期。隨著周三晚公布的ＡＤＰ就業數據

超出預期，顯示勞動力市場仍緊張，美儲局也似揭開了猛加息的帷幕。



俗稱「小非農」的美國ＡＤＰ數據顯示，２月份私人職位增２４﹒２萬個，不單比預期２０

萬個多，更比１月的１１﹒９萬多逾倍。今晚的非農就業數據，以及ＪＯＬＴ、ＣＰＩ、ＰＰＩ

、零售等經濟數據，似亦難以逆轉美儲局繼續加息的傾向。不過，美國經濟真的如一眾數據顯示

般好？



＊經濟繁榮 人民輪米？＊



《華盛頓郵報》近日報道，美國自３月起，取消疫情期間所有福利，包括食物援助，導致低

收入人士苦候９個小時，在公路上輪候免費食物的車龍，長達一英里。有輪候者表示，他們夫婦

每月會有兩天，從凌晨４時驅車出發，以確保他們可獲得一些主糧。有些輪候者說，他們每天只

能吃一餐；另一些則說，像肉類這樣的貴價食物，會留給發育中的子女吃。



如果美國經濟像數據顯示般好，民眾需要這樣為生活掙扎嗎？相信這也只是冰山一角，正如

《華郵》所說，這或已預示了數百萬美國人將會遇到甚麼經濟困境，但鮑威爾無視經濟現實，堅

持繼續加息，低收入人士及家庭便首當其衝，陷入水深火熱的絕境之中。



筆者自去年６月起，一直說美國就業數據造假，詳見周三蕪文《摩通都話美數據假》。高盛

認為，美國官方的數據不再反映現實，而ＪＯＬＴＳ職位空缺有誤，是因為：一、疫情期間的季

節性因素可能令空缺在１２月份增加了３０萬至４０萬個，但對１月份職位空缺水平的影響，就

應可以忽略不計；二、被訪者對ＪＯＬＴＳ調查的回應率從２０１９年略低於６０％，暴跌至

２０２２年１２月的３１％，這便可能出現數據在方向上的偏差。



＊高盛：空缺少８０萬＊



高盛認為，美國政府公布的職位空缺有大幅回落的空間，並預測空缺將減少８０萬個，至

１０２０萬個水平，而ＪＯＬＴＳ下跌８０萬個職位亦將迅速重新反映在緊縮政策上。



本周二，鮑威爾暗示加快加息步伐後，美股應聲下挫。道指跌５７４點或１﹒７％，標指及

納指亦跌逾１％，而美國經濟亦非像數據顯示般好，是否意味著美股大跌已在倒數中？８６歲的

格蘭瑟姆（Ｊｅｒｅｍｙ Ｇｒａｎｔｈａｍ）經歷過許多牛熊周期，他的看法值得參考。



Ｇｒａｎｔｈａｍ是投資管理基金ＧＭＯ的共同創辦人之一，看他的分析是因他曾成功避過

史上３大泡沫：一、１９８０年代，身處日本資產泡沫高峰，卻避免投資股市和房地產；二、

２０００年，科網泡沫爆破前，避免投資科技股；三、２００８年，避過金融海嘯，又成功預測

去年股市下跌。最重要的是，他活到這個年紀，去到這人生階段，分析相信會更客觀、中肯，見

解會更精闢獨到。



＊選舉周期 「單天」保美股＊



Ｇｒａｎｔｈａｍ有此觀察：今時美股是靠３大因素支撑著，才不致「冧市」，包括：市場

對美儲局減息有期待；疫情期間，美國政府大派福利，以及美總統選舉周期。



鮑威爾最近兩次「鷹」話，令市場憧憬今年減息的好夢成空。市場原本「睇死」美儲局會減

息，以為只要捱得過今時加息的寒夜，等到黎明，曙光（停止加息，乃至減息）終會出現；不料

迎來無邊黑暗，加息半厘的機會更大增，遂放棄「明天會更好」的期望，支撑美股的動力大減。



此外，自２０２０年起，美儲局大量印鈔以度難關，但疫情過去，政府停派福利，銀紙印少

了，加上美國人過剩儲蓄存款量逐漸減少，去年第二季已從高位下跌了２５％，床頭金盡，美股

怎不岌岌可危？



至於美總統選舉周期，Ｇｒａｎｔｈａｍ認為與美股表現有密切關係。他統計過９０年來美

股的表現，發現美股在新一屆總統任期的第二至三年間，回報超過２５％。嘉信

（Ｃｈａｒｌｅｓ Ｓｃｈｗａｂ）也有類似研究，指１９３３至２０１５年間，選舉後的第三

年，美股增長達１６﹒３％，比其餘３年的５﹒８％至６﹒７％多約１０％。今時這個因素對美

股更顯重要，「單天保至尊」，美股走勢自不待言。



美儲局加息，除美國經濟原因外，還有其政治原因，其旨在吸天下之財，以支撑國內財政，

但債務上限今夏將到頂。如債務上限之頂不被抬上，鮑威爾能恣意加息嗎？這正是市場賭美儲局

「鷹」極有限的原因。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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