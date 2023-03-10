友邦去年度少賺９６％末期息增至１１３﹒４仙，新業務價值跌８％

《經濟通通訊社１０日專訊》友邦保險（０１２９９）公布截至２０２２年１２月３１日止

年度全年業績，期內股東應佔純利２﹒８２億元（美元．下同）跌９６﹒２％，每股盈利２仙挫

９６﹒８％，末期息每股１１３﹒４０港仙增長５％。

該公司期內新業務價值３０﹒９２億元跌８﹒１％，新業務價值利潤率５７﹒０％跌２﹒３

個百分點；內涵價值營運溢利６８﹒４５億元跌１３﹒３％。

該公司年內總收益１９１﹒１０億元挫５９﹒８％，當中淨保費及收費收入３３９﹒１２億

元跌１﹒５％；稅前溢利４﹒９１億元跌９４﹒２％。



＊去年下半年新業務價值上升，延至今年首兩月＊



該集團首席執行官兼總裁李源祥表示，隨著首輪Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情的影響減退及活動恢復

正常，新業務動力在２０２２年下半年顯著改善。以固定匯率計算，儘管全年新業務價值下降

５％，但下半年取得６％增長，而五大經營分部均有所增長。

他表示，該集團中國業務在２０２２年下半年恢復增長，以固定匯率計算，新業務價值上升

３％。隨著中國內地放寬防疫措施，新業務動力迅速恢復，於２０２３年首兩個月延續增長。

友邦港澳業務方面，他表示在代理及夥伴分銷渠道兩者增長的支持下，以固定匯率計算，新

業務價值在２０２２年上升４％。在澳門的分公司繼續受惠於當地恢復中國內地旅客個人遊計劃

。在２０２２年，向中國內地旅客的銷售帶來新業務價值為２０２１年的三倍，佔年內友邦香港

業務整體新業務價值稍高於１０％；強勁動力延續至２０２３年首兩個月。（ｍｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

