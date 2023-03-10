恒指半日低收４９０點報１９４３４，京東收插１２％，聯通挫９％

《經濟通通訊社１０日專訊》美股三大指數齊跌，道指收挫５４３點，港股向下，恒生指數

半日收報１９４３４，跌４９０點或２﹒４６％，主板成交７６５﹒７７億元。恒生中國企業指

數報６４８５，跌１６４點或２﹒４７％。恒生科技指數報３７８８，跌１４２點或３﹒６１％

。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及京東集團－ＳＷ

（０９６１８）；騰訊控股收報３３３﹒８元，跌６﹒４元或１﹒８８％，成交４７﹒８億元；

美團收報１２５﹒４元，跌４元或３﹒０９％，成交３７﹒６７億元；京東集團收跌

１１﹒７７％，報１５８﹒２元，該股成交約２００１萬股，涉資３２﹒０３億元，盤中高見

１６３﹒１元，最低見１５８元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及京東集團－ＳＷ。

科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及京東集團－ＳＷ。

中聯通（００７６２）跌８﹒７６％，收報５﹒７３元；比亞迪（０１２１１）跌

７﹒８５％，收報２０１﹒８元；金沙（０１９２８）跌５﹒８３％，收報２５﹒８５元。

另外，百度（０９８８８）收跌５﹒８１％，報１２９﹒６元，該股成交約８３３萬股，涉

資１０﹒７７億元，盤中高見１３０﹒９元，最低見１２８元；恒隆地產（００１０１）跌

４﹒９９％，收報１４﹒８４元；吉利汽車（００１７５）跌４﹒８９％，收報９﹒５３元；中

升控股（００８８１）跌４﹒３８％，收報３３﹒８元。（ｋｙ）

