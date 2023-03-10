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10/03/2023 16:39

《盤後部署》恒指續尋底或穿１９０００關，比亞迪或下試１８０元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股三大指數齊跌，道指收挫５４３點，港股向下，恒生
指數收報１９３１９，跌６０５點或３﹒０４％，主板成交１６６４﹒６５億元。國企指數收報
６４４５，跌２０３點或３﹒０６％。恒生科技指數收報３７８２，跌１４８點或３﹒７８％。
　　技術走勢方面，恒指今日裂口低開後，走勢現陰燭，收市已跌近１００天線（現約
１９２５３），若然失守此關，將續向下尋底，跌穿１９０００在所難免。
　　上證綜合指數收報３２３０，跌４６點或１﹒４０％，成交３４２１﹒９９億元人民幣。深
證成份指數收報１１４４２，跌１３７點或１﹒１９％，成交１９８４﹒７７億元人民幣。
　
＊京東收跌１１﹒５％，藍籌最弱＊
　
　　京東集團（０９６１８）公布，截至去年１２月３１日止未經審核年度純利１０４億元人民
幣，每股盈利３﹒３２元，派股息每股３１美仙，股息總額約１０億美元。２０２１年度虧損
３６億元。而非美國通用會計準則下純利２８２億元，升６３﹒９５％。集團指，去年第四季純
利３０億元人民幣。２０２１年同期虧損５２億元人民幣。非美國通用會計準則下純利７７億元
人民幣，增１﹒１倍。期內收入增７﹒１％，至２９５４億元人民幣。
　　京東集團派發去年「成績表」後，富瑞將其目標價由４０２元降至３５８元；麥格理將其目
標價由３５７元降至３２９元；大和將其目標價由３３０元降至２９５元；伯恩斯坦將其目標價
由２７５元降至２３５元。
　　京東集團收跌１１﹒４９％，報１５８﹒７元，為藍籌股跌幅榜首位，該股成交約４３６６
萬股，涉資６９﹒６９億元，盤中高見１６３﹒１元，最低見１５８元；京東物流
（０２６１８）跌９﹒１４％，收報１２﹒７２元；京東健康（０６６１８）跌４﹒５２％，收
報５３﹒９元。
　　其他藍籌股方面，中聯通（００７６２）收跌９﹒０８％，報５﹒７１元，該股成交約
２﹒１５億股，涉資１２﹒６２億元，盤中高見６﹒２４元，最低見５﹒６４元；中海油
（００８８３）跌６﹒８６％，收報１１﹒４元；百度（０９８８８）跌５﹒８９％，收報
１２９﹒５元。
　　另外，恒隆地產（００１０１）收跌５﹒６３％，報１４﹒７４元，該股成交約４６５萬股
，涉資６９０７萬元，盤中高見１５﹒７２元，最低見１４﹒７元；吉利汽車（００１７５）跌
５﹒４９％，收報９﹒４７元；金沙（０１９２８）跌４﹒９２％，收報２６﹒１元；中芯
（００９８１）跌４﹒７３％，收報１５﹒７元。
　
＊國產燃油車劈價，車股受壓＊
　
　　近日以東風汽車為代表的國產燃油車品牌，化身「價格屠夫」，降價幅度高達９﹒８萬元人
民幣，震驚廣大網友。汽車行業分析師劉昊表示，今年６月底即將全面推行的國六Ｂ排放標準，
迫使部分燃油車清倉處理。另外，寶馬近期推出大幅促銷優惠活動，旗下純電車型ＢＭＷ　ｉ３
降幅高達１０萬元以上。
　　消息拖累汽車股向下，比亞迪（０１２１１）收跌８﹒１３％，報２０１﹒２元，該股成交
約２４６４萬股，涉資４９﹒９１億元，盤中高見２１５﹒４元，最低見１９９﹒２元。
　　技術走勢方面，比亞迪今日裂口低開後，走勢現大陰燭，加上成交急增，顯示沽壓頗大，隨
時跌至１８０元亦不足為奇。（ｋｙ）

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