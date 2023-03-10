【國際要聞】德國漢堡「耶和華見證人」分會爆槍擊，至少７死８傷

《經濟通通訊社１０日專訊》據德國媒體報道，宗教團體「耶和華見證人」位於漢堡的分會

，當地時間周四（９日）晚發生嚴重槍擊案，至少７死８傷。

初步消息指１名或多名槍手行兇後逃逸，警方暫未查明行兇動機。「耶和華見證人」總部位

於美國紐約布魯克林，其教義與傳統基督教主張存在差異。（ｊｆ）

