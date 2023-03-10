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10/03/2023 18:09

《台股攻略－黃振宇》外圍股市拖累台股走弱，航運股則逆市上揚

　　《台股攻略》美國加息疑慮再起，外圍股市急挫，拖累台股再度走弱，電子、金融股同步下
挫，雖然航運、汽車零組件逆市上漲，但指數仍不敵沽壓，大跌２４４﹒４６點，收１５５２６
點，成交金額擴至２８８９億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出２９８﹒６５億元，其
中外資錄得淨賣出２１５億元。
　　電子權值股受壓，台積電收５１３元，跌１﹒７％；國巨收５１８元，跌４﹒３％；大立光
收２３６５元，跌３﹒１％；聯電、台達電、瑞昱、矽力－ＫＹ跌１％－４％，而華碩則逆市升
逾２％。金融股受壓，國泰金跌逾２％，富邦金、開發金、彰銀、玉山金、上海商銀跌１％－
３％。航運股方面，貨櫃航商陽明擬每股派發２０元現金股息，股息率逼近３０％，吸引資金追
捧，其股價收６８﹒７元，升２﹒５％；長榮同步抗跌，收１６５元，升０﹒３％；萬海收
７９﹒１元，跌１﹒３％；龍德造船今日（１０日）掛牌上市，收８７﹒１元，較承銷價３０元
漲１﹒９倍。汽車股表現不俗，汽車燈具大廠帝寶及ＡＭ組件廠昭輝股價升逾４％，東陽、堤維
西、耿鼎、江申、麗清等汽車組件廠均升超過１％；惟裕隆沽壓沉重，跌４﹒７％；和泰車亦跌
２﹒４％，險守６００元關口。
　　美聯儲局主席鮑威爾暗示３月加息０﹒５％，預計終點利率可能高於原定預期，引發市場恐
慌性拋售，拖累股市表現，建議投資宜保持審慎。由於航運價格上漲，波羅的海乾散裝綜合指數
（ＢＤＩ）已連升兩周，截至昨日（９日）再升３﹒９％，收１３７９點，續創今年新高，投資
者可留意該指數或為航運板塊帶來一段上升效應。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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