《窩輪豪情－梁業豪》兩個數浪方式皆顯示港股後市跌幅有限

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源

業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為九龍倉

（００００４）、中國移動（００９４１）與中國電信（００７２８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜

首選京東集團（０９６１８）、美團（０３６９０）與太古Ａ（０００１９）。

恒指期貨已跌越上月２８日低位１９７１８，曾低見１９５１０，確認「（ｂ）－●浪正在

運行中」的首選數浪方式被否定。目前港股有兩個最大機會成為事實的後市發展模式，皆顯示著

短期再跌幅度有限，明天４：３０ｐｍ筆者會於「梁業豪ＹｏｕＴｕｂｅ頻道」內詳細講解，並

作足本版播放。本欄相信，這很大機會屬於淡友大戶短期內的最後一擊，港股第二季可望向好或

偏好。於預期將出現較大幅度的情況下，短線投機者不應被大市的跌勢嚇倒，只須為於後市的升

浪中圖利作好部署。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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