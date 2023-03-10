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10/03/2023 08:50

【虛幣世界】加密貨幣急跌好友遭斬倉，涉資逾３億美元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》加密貨幣受Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ　Ｃａｐｉｔａｌ（ＳＩ）
結束運營的消息而急瀉，根據Ｃｏｉｎｇｌａｓｓ數據顯示，交易所Ｂｉｎａｎｃｅ交易員損失
了１﹒０４億美元，其次是ＯＫＸ損失７９００萬美元，火幣損失４５００萬美元，預計全球加
密貨幣好友被斬倉金額涉及３億美元。
　　比特幣跌幅較為嚴重，在過去２４小時內暴跌超過６％，其他山寨幣包括Ｄｏｇｅ及ＴＲＸ
跌幅顯著。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０１０６﹒６２元（美元．下同），跌１﹒２６％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１４２５﹒５３元，跌０﹒８２％；艾達幣報
０﹒３０５２元，跌１﹒６１％；瑞波幣報０﹒３６７７，跌０﹒７８％。（ｕｌ）
　
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