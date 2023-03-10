《談國論企－黎偉成》台灣問題處理不好中美關係地動山搖

《談國論企》中國外交部長秦剛２０２３年３月７日在十四屆全國人大一次會議期間舉行記

者會，指出美國若要繼續對中國採取的你死我活的零和博弈現策，特別是要「以台制華」的做法

，不踩剎車，「必然陷衝突對抗」的災難性的豪賭，而「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖

」。這是十分嚴重的警告。相信中國不僅嚴防嚴制美方的圍堵封殺，亦要團結美國及世界各方友

好力量，為中美兩國和平相處、共同發展發揮積極力量，貢獻世界。



＊中國有智慧力抗美國軍事挑釁化干戈為玉帛＊



必須指出，自中華人民共和國於１９４９年１０月１日成立，便受到美帝國霸權的「鐵幕」

式圍堵，到中國以自力更生、奮發圖強的發展，尤其是四個多年代推行的「改革、開放」政策，

逐步建設成為全球第二大經濟體系，受到美國愈來愈沉重的打壓，特別是美國第４５任總統特朗

普於２０１６至２０２０年的任期對中國輸美商品霸道地單方多次的加徵關稅，掀起「貿易戰」

壓低中國不果，便變本加厲的在科技、企業和人員等多方面施壓和破壞，到現任拜登更是口講「

四不一無意」而實際一一反過來做，惡行更擴而大至的衝著中國的主權、內政、外交等全方位衝

擊，近期更是欲以軍事挑釁，是為秦剛力斥美國採取「你死我活的零和博弈現策」。

擺在眼前最危險的，是中國面對美方多方面的軍事挑釁，包括（１）美帝挺「台獨」劣行，

不僅「售武」予台，和加頻派艦艇、戰機巡戈台灣海峽、中國南海，甚至連美國第三號人民的眾

議院議長赴台，明目張膽挑釁中國的主權。（２）拜登推手「北約」東移至烏克蘭逼俄羅斯總統

普京得採取「特別軍事行動」護土，而美方聯同「北約」等「西方國家」為烏提供武器煽風點火

的同時，又「警告」中國如在軍事上援俄會有「後果」，擬霸道地破壞中俄關係，最終目的是要

滅俄吞中。（３）最新的劣舉，就是用戰機發射導彈把失控越境的氣象民用飛艇打下來。凡此，

在在顯示美國對華全方位的找衝突。

惡霸先告狀。美方居然表所謂要中美關係「加裝護欄」、「不衝突」，由是秦剛在記者會戳

穿「實際上就是要中國打不還手、罵不還口，但這辦不到！」這是對美國相當嚴重的警告，是忍

無可忍而為之的。中國過去在外交上所發表的言論和意見，每多是留有餘地的，而秦剛此言相當

剛猛、直接，便可見實際情況是異常嚴重的。

予我以深感，為中國今後對美如再咄咄打壓，會還手、還口，不再客客氣氣，因秦剛更強力

提出：「如果美方不踩剎車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，必然

陷入衝突對抗。」這當然是中美以至全世界的災難，誰來承擔其災難性的後果？！

由是秦剛十分坦率的指出：「這樣的競爭，就是以中國人民根本利益乃至人類前途命運為賭

注的豪賭，中方當然堅決反對」。美國如挑起豪賭，和因此而可能出現的災難，就讓美國自己深

深體會好了。化干戈為玉帛，中國人是有智慧的。



＊和平統一台灣為中華民族復興任重道遠＊



中美關係最是重要的，是中國台灣問題。秦剛提醒美方「台灣問題處理不好，中美關係地動

山搖」。以「地動山搖」，作為形容詞，是十分嚴重的警告和後果。但美國會聽進耳嗎？美國國

務卿布林肯日前居然狂言「台灣問題不是中國內政」，乃十分嚴重的政治挑釁，足顯此人反共反

華已病入膏肓。

君不見，時任中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及國務委員兼外

長王毅２０２１年３月１８日赴阿拉斯加安克雷奇與美方會談，當面的力斥布林肯「中國人民不

吃你這一套」，布林肯未有反思一下其惡思劣行，反而變本加厲的在美國、國際對華搬事弄非，

近期更以虛無縹緲的所謂「不同意識形態」群同若干國家圍堵打壓封殺中國，故此人是要狠狠教

訓的。此亦為中國今年採取元首外交為主調之因。

嚴打美帝挺「台獨」，又要好好團結統戰台灣絕大部分的同胞，和平統一，是中國處理好台

灣內政的最好出路。此為民族復興的重要舉措，任重道遠。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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