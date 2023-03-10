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10/03/2023 09:23

《中概異動》京東集團低開近一成，去年虧轉賺１０４億人幣遜預期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》京東集團（０９６１８）去年業績扭虧為盈，惟隔晚在美股大
跌。今日日在港股低開９﹒９３％，報１６１﹒５元，該股成交約１２５萬股，涉資２﹒０２億
元，盤中高見１６１﹒５元，最低見１６１﹒５元。同系的京東物流（０２６１８）跌
２﹒５７％，報１３﹒６４元；京東健康（０６６１８）跌２﹒５７％，報５５元。
　　京東集團公布，截至去年１２月３１日止未經審核年度純利１０４億人民幣，２０２１年度
虧損３６億元，每股盈利３﹒３２元，派股息每股３１美仙，股息總額約１０億美元。至於非美
國通用會計準則下純利２８２億元，升６３﹒９５％。
　
＊去年第四季虧轉賺３０億人幣＊
　
　　該集團指，去年第四季純利３０億人民幣，２０２１年同期虧損５２億人民幣，非美國通用
會計準則下純利７７億人民幣，升１﹒１倍。收入升７﹒１％，至２９５４億人民幣。
　
＊去年收入首破萬億人幣＊
　
　　該集團指，去年全年收入約１﹒０５萬億人民幣，增加９﹒９％，其中服務收入１８１２億
人民幣，增加３３﹒３％，商品收入升６﹒１％。經營利潤１９７億人民幣，升３﹒８倍，經營
活動現金流量升至５７８億人民幣。至於按權益法核算的投資損失降至２２億人民幣，主要是由
於若干權益法核算投資的非現金減值。
　　現時，恒生指數報１９５８０，跌３４４點或跌１﹒７３％，主板成交１９﹒７５億元。國
企指數報６５１７，跌１３１點或跌１﹒９８％。恒生科技指數報３８１９，跌１１１點或跌
２﹒８４％。
　　即月期指新報１９５９７，跌３３８點，高水１６點。即月國指期貨報６５３９，跌１１７
點，高水２１點。即月科指期貨新報３８２８，跌１０８點，高水９點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　１６１﹒５元　跌９﹒９３％
　　京東物流（０２６１８）　１３﹒６４元　跌２﹒５７％
　　京東健康（０６６１８）　　　　５５元　跌２﹒５７％
　　騰訊（００７００）　　　　　３３３元　跌２﹒１２％
　　美團（０３６９０）　　　１２５﹒９元　　跌２﹒７％
　　阿里（０９９８８）　　　　８１﹒５元　跌３﹒５５％
　　小米（０１８１０）　　　１１﹒５６元　跌２﹒０３％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　１４６元　跌５﹒１９％
　　百度（０９８８８）　　　１２８﹒２元　跌６﹒８３％
　　網易（０９９９９）　　　１２７﹒４元　跌０﹒５５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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