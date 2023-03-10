《中概異動》京東集團低開近一成，去年虧轉賺１０４億人幣遜預期

《經濟通通訊社１０日專訊》京東集團（０９６１８）去年業績扭虧為盈，惟隔晚在美股大

跌。今日日在港股低開９﹒９３％，報１６１﹒５元，該股成交約１２５萬股，涉資２﹒０２億

元，盤中高見１６１﹒５元，最低見１６１﹒５元。同系的京東物流（０２６１８）跌

２﹒５７％，報１３﹒６４元；京東健康（０６６１８）跌２﹒５７％，報５５元。

京東集團公布，截至去年１２月３１日止未經審核年度純利１０４億人民幣，２０２１年度

虧損３６億元，每股盈利３﹒３２元，派股息每股３１美仙，股息總額約１０億美元。至於非美

國通用會計準則下純利２８２億元，升６３﹒９５％。



＊去年第四季虧轉賺３０億人幣＊



該集團指，去年第四季純利３０億人民幣，２０２１年同期虧損５２億人民幣，非美國通用

會計準則下純利７７億人民幣，升１﹒１倍。收入升７﹒１％，至２９５４億人民幣。



＊去年收入首破萬億人幣＊



該集團指，去年全年收入約１﹒０５萬億人民幣，增加９﹒９％，其中服務收入１８１２億

人民幣，增加３３﹒３％，商品收入升６﹒１％。經營利潤１９７億人民幣，升３﹒８倍，經營

活動現金流量升至５７８億人民幣。至於按權益法核算的投資損失降至２２億人民幣，主要是由

於若干權益法核算投資的非現金減值。

現時，恒生指數報１９５８０，跌３４４點或跌１﹒７３％，主板成交１９﹒７５億元。國

企指數報６５１７，跌１３１點或跌１﹒９８％。恒生科技指數報３８１９，跌１１１點或跌

２﹒８４％。

即月期指新報１９５９７，跌３３８點，高水１６點。即月國指期貨報６５３９，跌１１７

點，高水２１點。即月科指期貨新報３８２８，跌１０８點，高水９點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

京東集團（０９６１８） １６１﹒５元 跌９﹒９３％

京東物流（０２６１８） １３﹒６４元 跌２﹒５７％

京東健康（０６６１８） ５５元 跌２﹒５７％

騰訊（００７００） ３３３元 跌２﹒１２％

美團（０３６９０） １２５﹒９元 跌２﹒７％

阿里（０９９８８） ８１﹒５元 跌３﹒５５％

小米（０１８１０） １１﹒５６元 跌２﹒０３％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １４６元 跌５﹒１９％

百度（０９８８８） １２８﹒２元 跌６﹒８３％

網易（０９９９９） １２７﹒４元 跌０﹒５５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

