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10/03/2023 10:01

恒指跌幅擴至逾五百點，京東挫逾１１％，吉利、比亞迪跌逾６％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚中概股在美股大跌，拖累港股表現。恒指今日低開３４４
點，報１９５８０，科技股顯著受壓，汽車及內房股亦跟隨下跌，恒指跌幅曾擴至逾５００點。
現時，恒生指數報１９４２２，跌５０３點或跌２﹒５３％，主板成交３３９﹒３９億元。國企
指數報６４８１，跌１６７點或跌２﹒５２％。恒生科技指數報３７９０，跌１４０點或跌
３﹒５８％。
　
＊京東集團去年扭虧為盈＊
　
　　京東集團（０９６１８）暫時墊底藍籌。集團公布截至去年１２月３１日止未經審核年度純
利１０４億人民幣，２０２１年度虧損３６億元，惟按季表現有所倒退。現價跌１１﹒７１％，
報１５８﹒３元，成交約９５１萬股，涉資１５﹒２８億元，盤中高見１６３﹒１元，最低見
１５８﹒２元
　　科技股受波及。百度（０９８８８）跌６﹒４％，報１２８﹒８元；嗶哩嗶哩
（０９６２６）跌７﹒２１％，報１４２﹒９元；美團（０３６９０）跌４﹒８７％，報
１２３﹒１元。
　　
＊汽車補貼降價潮席捲全國＊
　
　　近日以東風汽車）為代表的國產燃油車品牌，化身「價格屠夫」，降價幅度高達９﹒８萬人
民幣，震驚廣大網友。汽車行業分析師劉昊表示，今年６月底即將全面推行的國六Ｂ排放標準，
迫使部分燃油車清倉處理。
　　車企降價潮拖低汽車股表現。比亞迪（０１２１１）跌７﹒２１％，２０３﹒２元；吉利汽
車（００１７５）跌６﹒６９％，報９﹒３５元；小鵬汽車（０９８６８）跌５﹒２４％，報
３１﹒６５元；理想汽車（０２０１５）跌６﹒２４％，報８１﹒９元。
　　即月期指新報１９４６１，跌４７４點，高水３９點。即月國指期貨報６４９６，跌１６０
點，高水１４點。即月科指期貨新報３８０１，跌１３５點，高水１１點。
　　上證綜合指數報３２５３，跌２２點或跌０﹒７０％，成交９６５﹒１９億元人民幣。深證
成份指數報１１４７５，跌１０４點或跌０﹒９０％，成交５５５﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列部分板塊及藍籌股表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　科技股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　京東集團（０９６１８）　　１５８﹒３元　跌１１﹒７１％
　　百度（０９８８８）　　　　１２８﹒８元　　　跌６﹒４％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　１４２﹒９元　　跌７﹒２１％
　　美團（０３６９０）　　　　１２３﹒１元　　跌４﹒８７％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　汽車股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　吉利汽車（００１７５）　　　９﹒３５元　　跌６﹒６９％
　　比亞迪（０１２１１）　　　２０３﹒２元　　跌７﹒２１％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　３１﹒６５元　　跌５﹒２４％
　　理想汽車（０２０１５）　　　８１﹒９元　　跌６﹒２４％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　金融保險股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　港交所（００３８８）　　　３１８﹒６元　　跌１﹒９７％
　　友邦（０１２９９）　　　　　８２﹒８元　　跌３﹒１６％
　　滙控（００００５）　　　　５６﹒７５元　　跌３﹒０７％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　內房股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　佳兆業集團（０１６３８）　　０﹒６８元　跌１９﹒０５％
　　中海外（００６８８）　　　１９﹒０６元　　跌２﹒４６％
　　龍湖（００９６０）　　　　２１﹒５５元　　跌３﹒３６％
　　碧桂園（０２００７）　　　　２﹒１６元　　　跌２﹒７％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　藍籌股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　金沙（０１９２８）　　　　２６﹒２５元　　跌４﹒３７％
　　海底撈（０６８６２）　　　２１﹒２５元　　跌３﹒８５％
　　藥明生物（０２２６９）　　　５１﹒３元　　跌３﹒５７％
　　銀娛（０００２７）　　　　５１﹒２５元　　跌３﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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