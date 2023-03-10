《異動股》補貼降價潮湧現，汽車股受壓，比亞迪跌穿２００元關

《經濟通通訊社１０日專訊》汽車股受壓，比亞迪（０１２１１）更跌穿２００元關，現價

跌８﹒９％，報１９９﹒５元，該股成交約１５２１萬股，涉資３０﹒９９億元，盤中高見

２１５﹒４元，最低見１９９﹒５元。吉利汽車（００１７５）跌４﹒９９％，報９﹒５２元；

長汽（０２３３３）跌６﹒２８％，報９﹒１元；小鵬汽車（０９８６８）跌３﹒８９％，報

３２﹒１元。

近日以東風汽車為代表的國產燃油車品牌，化身「價格屠夫」，降價幅度高達９﹒８萬元人

民幣，震驚廣大網友。汽車行業分析師劉昊表示，今年６月底即將全面推行的國六Ｂ排放標準，

迫使部分燃油車清倉處理。

另外，寶馬近期推出大幅促銷優惠活動，旗下純電車型ＢＭＷ ｉ３降幅高達１０萬元以上

。以ＢＭＷ ｉ３ ｅＤｒｉｖｅ ３５Ｌ為例，其官方指導價為３５﹒３９萬元，部分４Ｓ店

優惠後售價為２４﹒８萬元。比亞迪官微最新消息，從今日至３月３１日開展專項限時營銷活動

，宋ＰＬＵＳ車系下訂即可尊享８８元抵扣６８８８元購車款，海豹下訂即可尊享８８元抵扣

８８８８元購車款。

現時，恒生指數報１９４１４，跌５１１點或跌２﹒５７％，主板成交８６０﹒８７億元。

國企指數報６４８０，跌１６９點或跌２﹒５５％。恒生科技指數報３７９７，跌１３３點或跌

３﹒４０％。

即月期指新報１９４３１，跌５０４點，高水１７點。即月國指期貨報６４９３，跌１６３

點，高水１３點。即月科指期貨新報３８０７，跌１２９點，高水１０點。

上證綜合指數報３２３９，跌３６點或跌１﹒１０％，成交２４３１﹒７７億元人民幣。深

證成份指數報１１４７８，跌１０１點或跌０﹒８８％，成交１４１４﹒４２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

比亞迪（０１２１１） １９９﹒５元 跌８﹒９％

吉利汽車（００１７５） ９﹒５２元 跌４﹒９９％

長汽（０２３３３） ９﹒１元 跌６﹒２８％

小鵬汽車（０９８６８） ３２﹒１元 跌３﹒８９％

理想汽車（０２０１５） ８２﹒５元 跌５﹒５５％

蔚來（０９８６６） ６７﹒２元 跌５﹒６２％

東風集團股份（００４８９） ３﹒６９元 跌２﹒８９％

廣汽集團（０２２３８） ４﹒９２元 跌５﹒９３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

