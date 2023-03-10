  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/03/2023 13:31

《異動股》補貼降價潮湧現，汽車股受壓，比亞迪跌穿２００元關

　　《經濟通通訊社１０日專訊》汽車股受壓，比亞迪（０１２１１）更跌穿２００元關，現價
跌８﹒９％，報１９９﹒５元，該股成交約１５２１萬股，涉資３０﹒９９億元，盤中高見
２１５﹒４元，最低見１９９﹒５元。吉利汽車（００１７５）跌４﹒９９％，報９﹒５２元；
長汽（０２３３３）跌６﹒２８％，報９﹒１元；小鵬汽車（０９８６８）跌３﹒８９％，報
３２﹒１元。
　　近日以東風汽車為代表的國產燃油車品牌，化身「價格屠夫」，降價幅度高達９﹒８萬元人
民幣，震驚廣大網友。汽車行業分析師劉昊表示，今年６月底即將全面推行的國六Ｂ排放標準，
迫使部分燃油車清倉處理。
　　另外，寶馬近期推出大幅促銷優惠活動，旗下純電車型ＢＭＷ　ｉ３降幅高達１０萬元以上
。以ＢＭＷ　ｉ３　ｅＤｒｉｖｅ　３５Ｌ為例，其官方指導價為３５﹒３９萬元，部分４Ｓ店
優惠後售價為２４﹒８萬元。比亞迪官微最新消息，從今日至３月３１日開展專項限時營銷活動
，宋ＰＬＵＳ車系下訂即可尊享８８元抵扣６８８８元購車款，海豹下訂即可尊享８８元抵扣
８８８８元購車款。
　　現時，恒生指數報１９４１４，跌５１１點或跌２﹒５７％，主板成交８６０﹒８７億元。
國企指數報６４８０，跌１６９點或跌２﹒５５％。恒生科技指數報３７９７，跌１３３點或跌
３﹒４０％。
　　即月期指新報１９４３１，跌５０４點，高水１７點。即月國指期貨報６４９３，跌１６３
點，高水１３點。即月科指期貨新報３８０７，跌１２９點，高水１０點。
　　上證綜合指數報３２３９，跌３６點或跌１﹒１０％，成交２４３１﹒７７億元人民幣。深
證成份指數報１１４７８，跌１０１點或跌０﹒８８％，成交１４１４﹒４２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　　　１９９﹒５元　　跌８﹒９％
　　吉利汽車（００１７５）　　　　９﹒５２元　跌４﹒９９％
　　長汽（０２３３３）　　　　　　　９﹒１元　跌６﹒２８％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　　３２﹒１元　跌３﹒８９％
　　理想汽車（０２０１５）　　　　８２﹒５元　跌５﹒５５％
　　蔚來（０９８６６）　　　　　　６７﹒２元　跌５﹒６２％
　　東風集團股份（００４８９）　　３﹒６９元　跌２﹒８９％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　４﹒９２元　跌５﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞10/03/2023
屯門醫院辦公室有假天花物料掉落，院方圍封檢查
人氣文章國際動態10/03/2023
雞蛋荒蔓延至日本，麥當勞被迫停供日式漢堡早餐
人氣文章生財有道10/03/2023
【港元定存】銀行重越4厘息　一click條link就清晰
人氣文章財經熱話10/03/2023
【就業數據】美國再掀經濟衰退憂慮　美股恐續跌？
人氣文章中國故事10/03/2023
【兩會焦點】習近平連任主席展開第三個任期　韓正接捧國家副主席
人氣文章FOCUS10/03/2023
【FOCUS】核武、赤字、AI　各國預算案應變
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金