【兩會焦點】全國政協通過新一屆全國委員會主席候選人名單等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》政協第十四屆全國委員會第一次會議主席

團第三次會議９日下午在北京舉行，中共中央政治局常委、全國政協十四屆一次會議主席團會議

主持人王滬寧主持會議。

會議通過了經全體委員醞釀討論的政協第十四屆全國委員會主席、副主席、秘書長、常務委

員候選人名單，決定將這個候選人名單提交１０日下午舉行的全體會議進行投票選舉。中共中央

政治局委員、中央書記處書記石泰峰對候選人名單（草案）討論情況作了說明。

會議聽取了有關文件草案討論和修改情況的匯報，通過了政協第十四屆全國委員會第一次會

議選舉辦法，審議通過了總監票人、監票人名單。



＊通過常務委員會工作報告的決議（草案）＊



會議通過了政協第十四屆全國委員會第一次會議關於常務委員會工作報告的決議（草案）、

政協第十四屆全國委員會第一次會議關於提案工作情況報告的決議（草案）、政協第十四屆全國

委員會第一次會議關於中國人民政治協商會議章程修正案的決議（草案）、政協第十四屆全國委

員會第一次會議提案審查委員會關於政協十四屆一次會議提案審查情況的報告（草案）、政協第

十四屆全國委員會第一次會議政治決議（草案），決定將上述草案提請全國政協十四屆一次會議

閉幕會通過。

