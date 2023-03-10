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10/03/2023 09:02

【兩會焦點】今日將選舉國家主席和副主席等

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》今日上午，十四屆全國人大一次會議，將
在人民大會堂舉行第三次全體會議，表決關於國務院機構改革方案的決定草案，表決第十四屆全
國人大一次會議選舉和決定任命的辦法草案，表決總監票人、監票人名單草案，選舉中華人民共
和國主席，選舉中華人民共和國中央軍事委員會主席，選舉第十四屆全國人大常委會委員長、副
委員長、秘書長，選舉中華人民共和國副主席。
　　下午，舉行代表團全體會議，醞釀國務院總理的人選，中華人民共和國中央軍事委員會副主
席、委員的人選；醞釀協商國家監察委員會主任、最高人民法院院長和最高人民檢察院檢察長的
人選，全國人大常委會委員的人選。
　
＊１１日上午將決定國務院總理的人選＊
　
　　根據大會日程，１０日下午，各代表團將醞釀國務院總理人選，中華人民共和國中央軍事委
員會副主席、委員人選；醞釀協商中華人民共和國國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最
高人民檢察院檢察長人選，十四屆全國人大常委會委員人選。
　　１１日上午，將決定國務院總理的人選、決定中央軍事委員會副主席、委員的人選等。
　　十四屆全國人大一次會議將於１０日至１２日，選舉和決定任命新一屆國家機構組成人員。
　　全國政協十四屆一次會議１０日上午舉行界別協商會議和小組會議。下午３時，舉行第三次
全體會議，選舉政協第十四屆全國委員會主席、副主席、秘書長、常務委員。

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