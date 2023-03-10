《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》十四屆全國人大一次會議今日（１０日）
上午在人民大會堂舉行第三次全體會議，以２９５２票全票贊成，選出習近平為中華人民共和國
主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席，為習近平第三次連任。
10/03/2023 10:58
【兩會焦點】習近平以全票贊成連任國家主席，中央軍事委員會主席
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》十四屆全國人大一次會議今日（１０日）
上午在人民大會堂舉行第三次全體會議，以２９５２票全票贊成，選出習近平為中華人民共和國
主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席，為習近平第三次連任。
|國際動態10/03/2023
加拿大警察正在調查中國在當地秘密設立的海外警察站
|國際動態10/03/2023
拜登公布6.9萬億美元預算提案，向共和黨「亮劍」
|開市Good Morning10/03/2023
京東下季度靠薄利多銷 股價有下試138元風險
|財經熱話10/03/2023
【虛幣世界】加密貨幣急跌好友遭斬倉，涉資逾3億美元
|中國故事09/03/2023
《神州經脈》通脹回落市場憂通縮風險 中方斥荷蘭收緊芯片出口
|中國故事09/03/2023
【兩會焦點】採訪手記：兩會，一面難見
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰