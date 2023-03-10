【兩會焦點】韓正當選為國家副主席，趙樂際當選人大常委會委員長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》十四屆全國人大一次會議今日上午在人民

大會堂舉行第三次全體會議，韓正全票當選中國國家副主席，趙樂際全票當選為第十四屆中國全

國人大常委會委員長。

今天的全體會議應出席代表２９７７人，出席２９５２人，缺席２５人，出席人數符合法定

人數。

