【兩會焦點】李鴻忠、肖捷等１４人當選全國人大常委會副委員長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》十四屆全國人大一次會議今日（１０日）

上午在人民大會堂舉行第三次全體會議，李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡

達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提．扎克爾當選為第十四屆全

國人大常委會副委員長，劉奇當選為第十四屆全國人大常委會秘書長。

今天的全體會議應出席代表２９７７人，出席２９５２人，缺席２５人，出席人數符合法定

人數。

