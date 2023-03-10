《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》十四屆全國人大一次會議今日（１０日）
上午在人民大會堂舉行第三次全體會議，李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡
達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提．扎克爾當選為第十四屆全
國人大常委會副委員長，劉奇當選為第十四屆全國人大常委會秘書長。
今天的全體會議應出席代表２９７７人，出席２９５２人，缺席２５人，出席人數符合法定
人數。
10/03/2023 11:22
【兩會焦點】李鴻忠、肖捷等１４人當選全國人大常委會副委員長
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》十四屆全國人大一次會議今日（１０日）
上午在人民大會堂舉行第三次全體會議，李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡
達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提．扎克爾當選為第十四屆全
國人大常委會副委員長，劉奇當選為第十四屆全國人大常委會秘書長。
今天的全體會議應出席代表２９７７人，出席２９５２人，缺席２５人，出席人數符合法定
人數。
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