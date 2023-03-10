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10/03/2023 12:06

《午市前瞻》恒指短期料穿萬九關，京東勿沾手，友邦可吼位分段買

　　《經濟通通訊社１０日專訊》恒生指數半日收報１９４３４，跌４９０點或２﹒４６％，主
板成交７６５﹒７７億元。恒生中國企業指數報６４８５，跌１６４點或２﹒４７％。恒生科技
指數報３７８８，跌１４２點或３﹒６１％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及京東集團－ＳＷ
（０９６１８）；騰訊控股收報３３３﹒８元，跌６﹒４元或１﹒８８％，成交４７﹒８億元；
美團收報１２５﹒４元，跌４元或３﹒０９％，成交３７﹒６７億元；京東集團－ＳＷ收報
１５８﹒２元，跌２１﹒１元或１１﹒７７％，成交３２﹒０３億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、美團及京東集團－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及京東集團－ＳＷ

　
＊曾永堅：恒指料繼續反覆向下＊
　
　　隔晚中概股在美股大跌，拖累港股表現。恒指今日低開３４４點，報１９５８０，科技股顯
著受壓，汽車及內房股亦跟隨下跌，恒指跌幅曾擴至逾５００點。
　　港股本周持續走弱，短期會否下試１９０００關？椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊
社》表示，市場正重新評估美國加息步伐，聯儲局或需較長時間才開始減息，導致資金重新部署
，加上中美關係轉趨緊張，在美國上市的中概股較敏感，拖累在港中概股表現。
　　他又指，恒指２０天線於３月初跌穿５０天線，指數其後多次挑戰２０天線均未能突破該線
收市，技術上已有所轉弱，今日裂口下跌，估計會繼續反覆走弱及測試１９０００以下水平。
　
＊京東短線難有較大反彈＊
　
　　京東集團（０９６１８）公布，截至去年１２月３１日止未經審核年度純利１０４億人民幣
，２０２１年度虧損３６億元，每股盈利３﹒３２元，派股息每股３１美仙，股息總額約１０億
美元。至於非美國通用會計準則下純利２８２億元，升６３﹒９５％。股價今日低開近一成，早
段跌幅曾擴至逾１１％。
　　曾永堅表示，即使京東第四季表現稍優預期，成本控制做得不俗，惟收益仍不理想。他續指
，集團宣布的百億補貼計劃，讓市場憂慮京東與競爭對手為了搶奪市場份額，陷入價格戰循環，
預料影響集團今明兩年的毛利及盈利能力，中長線仍看得較淡。
　　他又指，京東今日裂口下跌，短線難有較大反彈空間，甚至下試上市低位１３８﹒９元，不
建議投資者現時「接飛刀」。
　
＊友邦今年受惠通關復常＊
　
　　友邦（０１２９９）亦公布截至２０２２年１２月３１日止年度全年業績，期內股東應佔純
利２﹒８２億美元，跌９６﹒２％，每股盈利２仙挫９６﹒８％，末期息每股１１３﹒４０港仙
增長５％。股價今日跟隨大市下跌，早段曾跌逾３％。
　　曾永堅指出，友邦去年業績表現一般，很大程度受制於內地較反覆的疫情，如今疫情已大大
紓緩，內地逐步恢復通關及復常，相信今年集團業務將會改善。他續指，友邦的投資收益可觀，
未來陸續在不同地方經營，有望提升盈利，對集團今年業績有幫助。
　　部署方面，曾永堅指友邦由去年１２月至今仍處於橫行區內，今日股價跌幅雖然較多，但調
整時間估計不會太長。他建議投資者可於８０元以下分段吸納，中長線目標１００元，以低於買
入價１２％作為止蝕位。（ｅｒ）

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