《午市前瞻》恒指短期料穿萬九關，京東勿沾手，友邦可吼位分段買

《經濟通通訊社１０日專訊》恒生指數半日收報１９４３４，跌４９０點或２﹒４６％，主

板成交７６５﹒７７億元。恒生中國企業指數報６４８５，跌１６４點或２﹒４７％。恒生科技

指數報３７８８，跌１４２點或３﹒６１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及京東集團－ＳＷ

（０９６１８）；騰訊控股收報３３３﹒８元，跌６﹒４元或１﹒８８％，成交４７﹒８億元；

美團收報１２５﹒４元，跌４元或３﹒０９％，成交３７﹒６７億元；京東集團－ＳＷ收報

１５８﹒２元，跌２１﹒１元或１１﹒７７％，成交３２﹒０３億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、美團及京東集團－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及京東集團－ＳＷ

。



＊曾永堅：恒指料繼續反覆向下＊



隔晚中概股在美股大跌，拖累港股表現。恒指今日低開３４４點，報１９５８０，科技股顯

著受壓，汽車及內房股亦跟隨下跌，恒指跌幅曾擴至逾５００點。

港股本周持續走弱，短期會否下試１９０００關？椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊

社》表示，市場正重新評估美國加息步伐，聯儲局或需較長時間才開始減息，導致資金重新部署

，加上中美關係轉趨緊張，在美國上市的中概股較敏感，拖累在港中概股表現。

他又指，恒指２０天線於３月初跌穿５０天線，指數其後多次挑戰２０天線均未能突破該線

收市，技術上已有所轉弱，今日裂口下跌，估計會繼續反覆走弱及測試１９０００以下水平。



＊京東短線難有較大反彈＊



京東集團（０９６１８）公布，截至去年１２月３１日止未經審核年度純利１０４億人民幣

，２０２１年度虧損３６億元，每股盈利３﹒３２元，派股息每股３１美仙，股息總額約１０億

美元。至於非美國通用會計準則下純利２８２億元，升６３﹒９５％。股價今日低開近一成，早

段跌幅曾擴至逾１１％。

曾永堅表示，即使京東第四季表現稍優預期，成本控制做得不俗，惟收益仍不理想。他續指

，集團宣布的百億補貼計劃，讓市場憂慮京東與競爭對手為了搶奪市場份額，陷入價格戰循環，

預料影響集團今明兩年的毛利及盈利能力，中長線仍看得較淡。

他又指，京東今日裂口下跌，短線難有較大反彈空間，甚至下試上市低位１３８﹒９元，不

建議投資者現時「接飛刀」。



＊友邦今年受惠通關復常＊



友邦（０１２９９）亦公布截至２０２２年１２月３１日止年度全年業績，期內股東應佔純

利２﹒８２億美元，跌９６﹒２％，每股盈利２仙挫９６﹒８％，末期息每股１１３﹒４０港仙

增長５％。股價今日跟隨大市下跌，早段曾跌逾３％。

曾永堅指出，友邦去年業績表現一般，很大程度受制於內地較反覆的疫情，如今疫情已大大

紓緩，內地逐步恢復通關及復常，相信今年集團業務將會改善。他續指，友邦的投資收益可觀，

未來陸續在不同地方經營，有望提升盈利，對集團今年業績有幫助。

部署方面，曾永堅指友邦由去年１２月至今仍處於橫行區內，今日股價跌幅雖然較多，但調

整時間估計不會太長。他建議投資者可於８０元以下分段吸納，中長線目標１００元，以低於買

入價１２％作為止蝕位。（ｅｒ）

