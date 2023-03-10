【跌市的選擇】業績優於預期花旗看５１元，港鐵勝在夠穩定

《經濟通通訊社１０日專訊》港鐵（０００６６）昨日收市後公布業績，雖然受累新冠疫情

，去年經常性業務利潤大跌９１％，但物業發展利潤增１２％，令去年仍可多賺２﹒９％，集團

指未來一年擬為３個物業發展項目進行招標。至於末期息則按年減１２﹒７％至８９仙，全年派

息增３﹒１％，現價周息率仍逾３厘。績後大行指其業績勝預期，花旗指其屬長期防守型股份，

提供穩定增長的盈利及派息，予目標價５１元。今日港鐵在恒指急跌下只跌約１％，表現不算太

差。



＊去年多賺２﹒９％派末期息８９仙，物業發展利潤逾百億元＊



港鐵去年純利錄９８﹒２７億元，按年增長２﹒９％，派末期息每股０﹒８９元，按年減

１２﹒７％，全年派息１﹒３１元，按年增３﹒１％。期內收入按年升１﹒３％至４７８﹒１２

億元。受累新冠疫情及深圳四號線減值撥備９﹒６２億元，經常性業務利潤大跌９１﹒３％至

１﹒５７億元，惟物業發展利潤按年增１２﹒２％至１０４﹒８億元，來自基本業務的利潤減少

４﹒６％至１０６﹒３７億元。投資物業公允價值計量虧損則收窄至８﹒１億元。

港鐵去年香港車務營運總收入按年增１﹒７％至１３４﹒０４億元，ＬＢＩＴ（稅前息前虧

損）錄４７﹒３３億元，較２０２１年的４２﹒６２億元虧損擴大，主要因為員工薪酬及電費上

升，以及東鐵線過海段通車導致折舊增加。香港車站商務業務總收入減少４﹒１％至３０﹒７７

億元，主要因為第五波疫情令廣告商開支減少，而新訂租金下跌亦使租金收入減少。物業租賃業

務收入按年跌５﹒５％至４５﹒２５億元，物業管理業務收入增２％至２﹒５４億元。年內港鐵

商場新訂租金錄得９％跌幅，而平均出租率為９９％。



＊本地客流回升至疫情前九成，料票價調整機制上半年完成檢討＊



港鐵行政總裁金澤培表示，香港的鐵路加地產的業務模式，有助在虧損下繼續營運，甚至可

在去年向乘客提供２０億元票務優惠，而自今年初通關以來，本地鐵路客流量逐步好轉，已回升

至疫情前逾九成，而包括羅湖、落馬洲及高鐵的跨境鐵路服務客流量則回復至疫情前約５０％，

基本勢頭良好，而隨高鐵４月１日全線開通，相信勢頭會持續。公司物業及國際業務總監鄧智輝

則表示，隨著關口開放等因素，初步留意到旗下商場人流顯著增加，對相關趨勢持審慎樂觀態度

，留意到租戶生意有大起色，旗下商場出租率亦達到１００％。

另金澤培指，鐵路票務收入是公司主要穩定收入來源，過去３年疫情，票務收入大幅下跌，

目前正就票價調整機制進行檢討，預計今年上半年完成，而在未來３年，現有鐵路資產更新需要

每年平均投放過百億元的資本性開支，每年經常性維修亦超過５０億元。另未來１０年港鐵會投

資超過１０００億元，推動《鐵路發展策略２０１４》中的新鐵路項目及小蠔灣項目。



＊擬未來一年為３個物業發展項目招標，七成債務屬定息減加息影響＊



在本地物業發展方面，金澤培指，公司於大圍站上蓋的「Ｔｈｅ Ｗａｉ圍方」及黃竹坑站

上蓋的「ＴＨＥ ＳＯＵＴＨＳＩＤＥ」兩個新商場，預計會於今年開業。小蠔灣項目將會提供

約兩萬個公私營單位，將視乎市場情況，於未來１２個月左右為小蠔灣項目第一期及第二期，以

及東涌東站第一期的發展項目進行招標，３個項目共提供４５３０個住宅單位。另視乎施工及售

樓進度，預期會為「日出康城」第十一期、「港島南岸」第四期以及何文田站第二期項目的物業

發展利潤初步入帳。

另外，在加息周期下，港鐵的淨負債比率大約２３﹒３％，港鐵財務總監許亮華表示，因應

加息環境，他們還將債務的七成比重劃作定息負債，以減少受息口變動影響。此外，港鐵表示，

根據初步資料，去年共有８宗３１分鐘或以上的服務延誤，初步確認由港鐵控制範圍因素引起，

撥出作優惠的金額６５５０萬元。公司每年投放超過１００億元保養、維修及提升鐵路設施及服

務，致力提供安全可靠及舒適的列車服務。



＊匯證：去年業績勝預期，花旗：料派息可持續增加＊



匯證發表研究報告指，港鐵去年業績優於預期，基礎利潤按年跌４﹒６％至１０６億元，增

長主要是由於房地產開發項目的更高利潤分成，而全年每股派息亦增加３％。預計今年經常性業

務將顯著改善，地產開發業務的貢獻保持穩定，將２０２３至２０２４年的盈利預測上調

２﹒６％至４﹒２％，而最近就東涌線延線達成的項目協議可能有助提高業務中期可見度的增長

，維持目標價４９﹒２元及「買入」評級。

花旗表示，港鐵屬長期防守型股份，提供穩定增長的盈利及派息，其香港運輸營運料逐步恢

復，香港物業發展業務亦進入收成期，預計未來兩年將有逾２００億元入帳。港鐵管理層強調維

持漸進式派息政策，料公司未來派息可持續增加，維持「買入」評級及目標價５１元不變。



＊美銀：鐵路營運顯著受惠通關，物業發展收益助降負債率＊



美銀指，港鐵去年業績較預期為佳，核心盈利按年升４％至１１６億元，較該行預期高

２０％，但全年派息１﹒３１元，稍遜預估。香港鐵路營運業務應顯著受惠與內地通關，但票價

調整機制結果仍不確定，將影響港鐵上調票價的能力。由於港鐵正規劃發展５條新鐵路線，資本

開支將涉及約１０００億元，儘管管理層強調維持漸進式派息政策，但預料未來派息增長將不太

明朗。考慮到未來龐大的資本開支，港鐵預期未來２至３年的淨負債比率將從去年底的

２３﹒２％進一步上升，但物業發展收益將有助令負債率下降，維持「中性」評級，目標價

４２﹒５元。

海通國際指，港鐵客量仍有空間進一步增加，跨境服務客量增加將有利港鐵免稅店及車站商

業業務，而免稅店及車站商店在２０１７至２０１９年間佔整體收入５％至１０％。另港鐵將招

標東涌東站第一期及小蠔灣第一期項目，縱使小蠔灣第一期首次招標流標，但近期本港住宅樓市

活躍及樓價反彈，或吸引發展商興趣。上調對港鐵２０２３及２０２４年盈利預測１６％至

１８％，但基於淨債務增加下調對港鐵資產淨值估算至每股４５﹒５元，目標價維持較資產淨值

１０％溢價即５０﹒１元，評級「跑贏大市」。

港鐵收市跌１﹒１２％報３９﹒８５元，最多跌３﹒１％至３９﹒０５元，曾微升

０﹒０１％至４０﹒３５元，成交１﹒８１億元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

