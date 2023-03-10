【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒３億元，買理想沽小米

《經濟通通訊社１０日專訊》今日恒指低開３４４點，報１９５８０點。最高跌２８８點報

１９６３７點，最低跌６４３點報１９２８１點。恒指收報１９３１９點，跌６０５點或

３﹒０４％。

北水全日淨流入１３﹒３億元，增加１１６﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是理想汽車

（０２０１５）、小鵬汽車（０９８６８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是小米集

團（０１８１０）、比亞迪股份（０１２１１）、中國聯通（００７６２）。

主板成交１６６４﹒６５億元增加６１﹒７％。其中港股通成交４２１﹒９億元，佔總成交

２５﹒３％。



＊乘聯會：２月新能源車零售銷量增６１％＊



乘聯會數據顯示，２月新能源乘用車零售銷量達４３﹒９萬輛，同比增長６１％，環比增

長３２﹒８％。今年前２個月，新能源乘用車零售銷量達７７萬輛，同比增長２２﹒８％。２月

新能源車廠商批發滲透率３０﹒６％，較去年２月２１﹒６％的滲透率提升９個百分點。２月新

能源乘用車企中，批發銷量突破萬輛的企業回升到１０家，其中比亞迪汽車１９１６６４輛、特

斯拉中國７４４０２輛、廣汽（０２２３８）埃安３００８６輛、上汽乘用車２３２８９輛、吉

利汽車（００１７５）２３２８３輛、長安汽車１９﹒３８２輛、理想汽車１６６２０輛、蔚來

（０９８６６）１２１５７輛。

理想汽車跌４﹒１２％報８３﹒７５元，北水淨買入４億元；小鵬汽車跌２﹒９９％報

３２﹒４元，北水淨買入３﹒５億元；美團跌１﹒５５％報１２７﹒４元，北水淨買入３﹒２億

元。

小米集團跌３﹒７３％報１１﹒３６元，北水淨賣出２﹒５億元；比亞迪股份跌８﹒１３％

報２０１﹒２元，北水淨賣出１﹒２億元；中國聯通跌９﹒０８％報５﹒７１元，北水淨賣出

０﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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理想汽車 （０２０１５） ４﹒０１

小鵬汽車 （０９８６８） ３﹒４５

美團 （０３６９０） ３﹒２５

中國移動 （００９４１） １﹒９８

快手 （０１０２４） １﹒２７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小米集團 （０１８１０） －２﹒５０

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒１７

中國聯通 （００７６２） －０﹒７１

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