【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒３億元，買理想沽小米

《經濟通通訊社１０日專訊》今日恒指低開３４４點，報１９５８０點。最高跌２８８點報
１９６３７點，最低跌６４３點報１９２８１點。恒指收報１９３１９點，跌６０５點或
３﹒０４％。
北水全日淨流入１３﹒３億元，增加１１６﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是理想汽車
（０２０１５）、小鵬汽車（０９８６８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是小米集
團（０１８１０）、比亞迪股份（０１２１１）、中國聯通（００７６２）。
主板成交１６６４﹒６５億元增加６１﹒７％。其中港股通成交４２１﹒９億元，佔總成交
２５﹒３％。
＊乘聯會：２月新能源車零售銷量增６１％＊
乘聯會數據顯示，２月新能源乘用車零售銷量達４３﹒９萬輛，同比增長６１％，環比增
長３２﹒８％。今年前２個月，新能源乘用車零售銷量達７７萬輛，同比增長２２﹒８％。２月
新能源車廠商批發滲透率３０﹒６％，較去年２月２１﹒６％的滲透率提升９個百分點。２月新
能源乘用車企中，批發銷量突破萬輛的企業回升到１０家，其中比亞迪汽車１９１６６４輛、特
斯拉中國７４４０２輛、廣汽（０２２３８）埃安３００８６輛、上汽乘用車２３２８９輛、吉
利汽車（００１７５）２３２８３輛、長安汽車１９﹒３８２輛、理想汽車１６６２０輛、蔚來
（０９８６６）１２１５７輛。
理想汽車跌４﹒１２％報８３﹒７５元，北水淨買入４億元；小鵬汽車跌２﹒９９％報
３２﹒４元，北水淨買入３﹒５億元；美團跌１﹒５５％報１２７﹒４元，北水淨買入３﹒２億
元。
小米集團跌３﹒７３％報１１﹒３６元，北水淨賣出２﹒５億元；比亞迪股份跌８﹒１３％
報２０１﹒２元，北水淨賣出１﹒２億元；中國聯通跌９﹒０８％報５﹒７１元，北水淨賣出
０﹒７億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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理想汽車 （０２０１５） ４﹒０１
小鵬汽車 （０９８６８） ３﹒４５
美團 （０３６９０） ３﹒２５
中國移動 （００９４１） １﹒９８
快手 （０１０２４） １﹒２７
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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小米集團 （０１８１０） －２﹒５０
比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒１７
中國聯通 （００７６２） －０﹒７１
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