《美元走勢－羅明立》日銀料年內開始政策正常化的工作

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３６﹒５８ １３６﹒９７ １３５﹒８１

歐元╱美元 １﹒０５９４ １﹒０５９９ １﹒０５７９

英鎊╱美元 １﹒１９４５ １﹒１９５１ １﹒１９０７

美元╱瑞郎 ０﹒９２９２ ０﹒９３２９ ０﹒９２８１

美元╱港元 ７﹒８４９６ ７﹒８４９８ ７﹒８４８５

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《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數增加至２１﹒１萬，多於市場預期的１９﹒５

萬，美匯指數在周五（１０日）就業數據公布前輕微回落，非農職位及時薪增長結果將影響投資

者對聯儲局今個月加息幅度的預期。現時上調０﹒５％的機率已明顯提高，但除非數據超乎預期

的強勁，聯儲局繼續維持０﹒２５％的加幅應更合適，否則表示局方之前放慢加息的判斷有誤，

會影響聯儲局公信力。

非美貨幣個別發展，商品貨幣澳紐加元反覆偏軟，澳洲及加拿大央行都表示將暫停加息，跟

美國貨幣政策繼續要收緊，對匯價肯定不利。歐洲貨幣則表現較好，英鎊跟瑞朗反彈超過１００

點，歐元亦升近１﹒０６關口，估計應遇到阻力。日本央行今早議息後維持貨幣政策不變，行長

黑田東彥卸任前最後一次政策會議，保持低調按兵不動可以理解，未來貨幣政策將交由植田和男

處理，估計年內會開始政策正常化的工作。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０６１０ １﹒０５１０ １﹒０６５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 買入澳元 ０﹒６５３０ ０﹒６６３０ ０﹒６４９０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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