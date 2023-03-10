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10/03/2023 15:52

《美元走勢－羅明立》日銀料年內開始政策正常化的工作

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３６﹒５８　１３６﹒９７　１３５﹒８１
　　歐元╱美元　１﹒０５９４　１﹒０５９９　１﹒０５７９
　　英鎊╱美元　１﹒１９４５　１﹒１９５１　１﹒１９０７
　　美元╱瑞郎　０﹒９２９２　０﹒９３２９　０﹒９２８１
　　美元╱港元　７﹒８４９６　７﹒８４９８　７﹒８４８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數增加至２１﹒１萬，多於市場預期的１９﹒５
萬，美匯指數在周五（１０日）就業數據公布前輕微回落，非農職位及時薪增長結果將影響投資
者對聯儲局今個月加息幅度的預期。現時上調０﹒５％的機率已明顯提高，但除非數據超乎預期
的強勁，聯儲局繼續維持０﹒２５％的加幅應更合適，否則表示局方之前放慢加息的判斷有誤，
會影響聯儲局公信力。
　　非美貨幣個別發展，商品貨幣澳紐加元反覆偏軟，澳洲及加拿大央行都表示將暫停加息，跟
美國貨幣政策繼續要收緊，對匯價肯定不利。歐洲貨幣則表現較好，英鎊跟瑞朗反彈超過１００
點，歐元亦升近１﹒０６關口，估計應遇到阻力。日本央行今早議息後維持貨幣政策不變，行長
黑田東彥卸任前最後一次政策會議，保持低調按兵不動可以理解，未來貨幣政策將交由植田和男
處理，估計年內會開始政策正常化的工作。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒０６１０　１﹒０５１０　１﹒０６５０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　買入澳元　０﹒６５３０　０﹒６６３０　０﹒６４９０
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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