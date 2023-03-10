【香港要聞】楊潤雄周日訪京，晤國家體育總局局長高志丹

《經濟通通訊社１０日專訊》文化體育及旅遊局局長楊潤雄於本周日（１２日）上午啟程前

往北京訪問，他將與國家體育總局局長高志丹會晤，並拜訪有關機構。

楊潤雄於下周三（１５日）返港。他離港期間，將由文化體育及旅遊局副局長劉震署任文化

體育及旅遊局局長。（ｂｉ）

