《經濟通通訊社１０日專訊》文化體育及旅遊局局長楊潤雄於本周日（１２日）上午啟程前
往北京訪問，他將與國家體育總局局長高志丹會晤，並拜訪有關機構。
楊潤雄於下周三（１５日）返港。他離港期間，將由文化體育及旅遊局副局長劉震署任文化
體育及旅遊局局長。（ｂｉ）
10/03/2023 12:10
【香港要聞】楊潤雄周日訪京，晤國家體育總局局長高志丹
《經濟通通訊社１０日專訊》文化體育及旅遊局局長楊潤雄於本周日（１２日）上午啟程前
往北京訪問，他將與國家體育總局局長高志丹會晤，並拜訪有關機構。
楊潤雄於下周三（１５日）返港。他離港期間，將由文化體育及旅遊局副局長劉震署任文化
體育及旅遊局局長。（ｂｉ）
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