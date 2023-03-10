  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/03/2023 12:10

【香港要聞】楊潤雄周日訪京，晤國家體育總局局長高志丹

　　《經濟通通訊社１０日專訊》文化體育及旅遊局局長楊潤雄於本周日（１２日）上午啟程前
往北京訪問，他將與國家體育總局局長高志丹會晤，並拜訪有關機構。
　　楊潤雄於下周三（１５日）返港。他離港期間，將由文化體育及旅遊局副局長劉震署任文化
體育及旅遊局局長。（ｂｉ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS10/03/2023
【FOCUS】核武、赤字、AI　各國預算案應變
人氣文章財經熱話10/03/2023
京東去年扭虧首派末期息　惟百億補貼惹疑慮大行紛降目標　股價插逾一成
人氣文章財經熱話10/03/2023
《午市前瞻》恒指短期料穿萬九關 京東勿沾手 友邦可吼位分段買
人氣文章財經熱話10/03/2023
【業績股】友邦績後下挫　惟有一利好因素支持股價
人氣文章國際動態10/03/2023
美國制裁5間中國公司，指其為伊朗提供無人機零部件
人氣文章大行報告10/03/2023
【大行炒D乜】京東放榜真係咁曳？一表睇晒大行點評價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金